Roman erzählt, wie James Bond zum Agenten wurde

In "Forever and a Day" begibt sich Horowitz auf die Suche nach den Ursprüngen des weltberühmten Geheimagenten. Er hatte dafür, so wie schon bei seinem ersten Bond-Roman "Trigger Mortis", Zugriff auf den umfangreichen Nachlass von Ian Fleming, dem geistigen Schöpfers von 007. Das am 31. Mai erscheinende Buch wird also ein Prequel zu Flemings erstem Bond-Abenteuer "Casino Royale" bilden.

Bonds erste Mission

"Ich konnte mein Glück kaum fassen, als mich die Flemming Stiftung bat, meinen zweiten Bond zu schreiben", erzählte Horowitz gegenüber der Fan-Seite "MI6". "Das Schreiben von 'Forever and a Day' hat mir viel Freunde bereitet. Ich versuchte, herauszufinden, was Bonds erste Mission hätte sein können stellte mir vor, welche Kräfte ihn zu der ikonischen Figur gemacht haben, die die Welt heute kennt. Ich hoffe, Ian Fleming wäre stolz".

FOREVER AND A DAY. I know the news has broken but it feels so great to be able to tweet the words which I've been secretly living with. — Anthony Horowitz (@AnthonyHorowitz) 8. Februar 2018

Auch ein kurzer Auszug aus dem Buch findet sich auf "MI6" :

M legte seine Pfeife nieder und starrte gereizt darauf. "Wir müssen einfach auf diesen anderen Kerl zurückgreifen, den ihr vorbereitet habt. Aber Sie haben mir seinen Namen nicht gesagt".

"Er lautet Bond, Sir", antwortet der Stabschef, "James Bond".

Das Buch kann auf Amazon bereits vorbestellt werden.

(baf)