Ronald Kodritsch zeigt seine "Bastards"

Bastards wissen eben, wo es sich gut shoppen lässt - in der Boutique "Chegini". Der Hotspot in der Wiener City vereint die Passionen Kunst und Kleidung, ab heute zeigt Ronald Kodritsch eine Auswahl seiner Werke.

Was sich die Leute erwarten können? "In dieser Serie verschmelzen Tier und Mensch, Mann und Frau, zu Mischwesen", so der Künstler.

Politisch inkorrekte Kunst

Korditsch sorgte mit seiner Kunst in der Vergangenheit immer wieder für Aufsehen. So stellte er in "Weiter - ein Rückblick" die Bronzeskulptur einer Katze aus, die überfahren wurde.

