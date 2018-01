Ryan Reynolds macht "Cluedo" zum Film

Hollywood-Schönling Ryan Reynolds will das mörderisch gute Brettspiel Cluedo demnächst in einen Spielfilm verwandeln.



Realfilm des beliebten Brettspiels

Der 41-Jährige soll Berichten zu Folge einen Realfilm zu dem beliebten Gesellschaftsspiel von Hasbro drehen. Bei dem Mystery-Brettspiel Cluedo müssen die Spieler auf detektivische Weise versuchen herauszufinden, wer das Opfer des Spiels ermordet hat, welche Waffe verwendet wurde und an welchem Ort sich der Mord ereignet hat.

Für das Projekt will Reynolds wieder mit den "Deadpool"-Autoren Rhett Reese und Paul Wernick zusammen arbeiten. Laut "Deadline" ist es der erste Film, den Reynolds unter seinem neuen Deal mit "Maximum Effort" und "Twentieth Century Fox" produzieren wird.

Zuvor "Deadpool 2"

Das Projekt soll eine Gemeinschaftsproduktion von Maximum Effort und Hasbros Filmabteilung Allspark Pictures werden. Zusätzlich stehen noch weitere Filmprojekte des Schauspielers in den Startlöchern. Im Mai wird Reynolds erstmal in "Deadpool 2" zu sehen sein, für 2019 ist bereits eine Verfilmung des Computerspiels "Detective Pikachu" geplant, in der sich der Mime in das kleine gelbe Pokémon verwandeln wird.





(HH)