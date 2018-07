"Salome": Kopfloser Ritt durch die Felsenreitschule

Zuerst verdreht der eingesperrte Täufer Jochanaan der manisch begehrenden Prinzessin den Kopf, dann verliert er den seinen – und das ganze Drama geht ab 28.7. (ab 22 Uhr live-zeitversetzt auf ORF 2) tatsächlich ganz ohne Massaker über die Bühne.

Castellucci ist "Salome"-Generalbeauftragter

Gleich zu Beginn der "Salome"-Aufführung bei den Salzburger Festspielen wird der Lebenssaft vom Messingboden gewischt, was eine Umdrehung von Wirkung und Ursache herbeiführt. Bühnenkünstler und „Salome“-Generalbeauftragter Romeo Castellucci (Regie, Bühne, Kostüme, Licht) gibt dem Blut so die nötige Präsenz, verzichtet aber auf eine Sauerei.

Hauptlose Leiber und Pferdekopf statt Klischees

An Schockbildern- und momenten fehlt es der legendären Richard-Strauss-Oper trotzdem nicht, dafür sorgen u.a. hauptlose und in Plastiksäcke gewickelte Leiber, sexualpathologische Untertöne und ein abgetrennter Pferdekopf. Die Themen der neuen Fassung: Machthunger, Narzissmus, Religion, der Kampf der Geschlechter und sexueller Missbrauch – reduziert inszeniert, mit Franz Welser-Möst am Pult und Titelheldin Asmik Grigorian erstklassig besetzt. Herodes (John Daszak) bettelt vor dem nackten Mineralstein um Salomes berühmten "Tanz der sieben Schleier", der historisch aufgeladene Ort wird so zur Figur und macht ein Bühnenbild obsolet. "Der Raum verströmt eine animalische Atmosphäre", so Castellucci. "Die geschlossenen Arkaden erzeugen eine Stimmung der Beklemmung, des Erstickens."

Leading Team und Besetzung

Franz Welser-Möst, Musikalische Leitung

Romeo Castellucci, Regie, Bühne, Kostüme und Licht

Cindy Van Acker, Choreografie

Silvia Costa, Künstlerische Mitarbeit

Piersandra Di Matteo, Dramaturgie

Alessio Valmori, Mitarbeit Bühne

Marco Giusti, Mitarbeit Licht

John Daszak, Herodes

Anna Maria Chiuri, Herodias

Asmik Grigorian, Salome

Gábor Bretz, Jochanaan

Julian Prégardien, Narraboth

Avery Amereau, Ein Page der Herodias

Matthäus Schmidlechner, Erster Jude

Mathias Frey, Zweiter Jude

Patrick Vogel, Dritter Jude

Jörg Schneider, Vierter Jude / Sklave

David Steffens, Fünfter Jude

Tilmann Rönnebeck, Erster Nazarener

Paweł Trojak, Zweiter Nazarener

Neven Crnić, Kappadozier

Henning von Schulman, Erster Soldat

Dashon Burton, Zweiter Soldat

Wiener Philharmoniker

HIER gibt's Infos



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: