Traumhaft: Das sind die besten Bilder der Welt

Wenn der größte Wettbewerb der Welt zum 11. Mal ruft, knipsen sie alle! Hobby-Fotografen und Profis aus über 200 Ländern reichten für den Sony World Photography Award 2018 ihre besten Bilder ein. Und das sind an dieses Jahr fast 320.000 Fotos - Rekord! In vier Kategorien ("Professional", "Open", "Youth", "Student") werden bis zum 19. April die Sieger ermittelt.

Auch Austro-Fotografen dabei

In der Kategorie "Open Competition" sind vier Österreicher dabei.

Der Wiener David Schermann vertraut auf Schall und Rauch mit "Escaping".

Wolfgang Lahmer aus Arbing war etwa zur richtigen Zeit am richtigen Ort und drückte bei tierischen Kolonien ab.

Isabelle Bacher aus Innsbruck reichte 2 Fotografien ein und fing unter anderem das Congress Center in Basel ein.

Mutter Natur inspirierte Georg Nikolaus Nyman aus Elsbach.

Die besten Shortlist-Fotos der fast 320.000 Einreichungen (um 40% mehr als im Vorjahr) gibt's zum Durchklicken in der Bildershow.

(tim)