Sorge um "Jedermann" Tobias Moretti

Afgrund einer akuten Lungenentzündung ist Tobias Moretti nicht in der Lage die kommende Vorstellung Jedermann am morgigen 9. August 2018, um 21 Uhr zu spielen.

Umfrage Wer war der beste Jedermann aller Zeiten? Jeder für sich

Klaus Maria Brandauer

Curd Jürgens

Attila Hörbiger

Gert Voss

Maximilian Schell

Helmut Lohner

Peter Simonischek

Cornelius Obonya

Ulrich Tukur

Will Quadflieg

Nicholas Ofcarek

Philipp Hochmair hat sich kurzfristig bereit erklärt, diese Rolle zu übernehmen. Dem Salzburger Festspielpublikum ist Philipp Hochmair unter anderem durch seine Jedermann-Solo-Version in der Regie von Bastian Kraft im Rahmen des Young Directors Project 2013 bekannt.

Hochmair spielte darüber hinaus dreimal unter der Regie von Nicolas Stemann bei den Salzburger Festspielen. 2011 in Faust I + II, 2008 in Die Räuber und 2004 in The winner is...Elfriede Jelinek: Das Werk. 2006 gab er Hermann Quitt in Peter Handke Die Unvernünftigen sterben aus.

Im "Heute"-Interview hatte Hochmair kürzlich verraten, dass es sein größter Traum wäre, Jedermann in Salzburg zu spielen.

