Tobias Moretti ab Sonntag wieder der "Jedermann"

Der Schauspieler war für fünf Vorstellungen ausgefallen. Die Salzburger Festspiele bedanken sich bei Philipp Hochmair, dass er die Rolle so kurzfristig übernommen hat, wie es in einer Aussendung heißt.

Umfrage Wer ist der bessere "Jedermann"? Tobias Moretti

Philipp Hochmeir

Ich kann das nicht beurteilen

„‘Mir war, als läg was auf der Brust…‘: Von Herzen danke ich den Kollegen mit ihrem großen Einsatz, Philipp Hochmair für sein hasardeurhaftes Einspringen, den Salzburger Festspielen für ihre unglaubliche Solidarität und dem Publikum und all den Menschen von überall, die mir mit einer solchen Fülle vom Empathie fast noch mehr die Luft genommen hätten. Wir sehen uns am Domplatz“, sagt Tobias Moretti.

„Meine Freude ist groß, dass Tobias Moretti so schnell genesen ist und am 19. August wieder als Jedermann auf den Domplatz zurückkehrt. Großer Dank gebührt Philipp Hochmair, der mit seiner kurzfristigen und mutigen Bereitschaft in der Rolle des Jedermann eingesprungen ist. Die letzten fünf Vorstellungen konnten durch seine beeindruckende Flexibilität und die des gesamten Ensembles sehr erfolgreich über die Bühne gehen“, sagt Schauspielleiterin Bettina Hering.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)