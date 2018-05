US-Schriftsteller Philip Roth ist gestorben

Der US-Schriftsteller Philip Roth ist US-Medienberichten zufolge im Alter von 85 Jahren gestorben. Das US-Magazin "New Yorker" meldete am späten Dienstagabend als erstes den Tod des Schriftstellers, die "New York Times" bestätigte die Angaben unter Berufung auf einen engen Freund Roths.

Philip Roth died tonight, surrounded by lifelong friends who loved him dearly. A darling man and our greatest living writer. pic.twitter.com/v01QkXi7wD — Blake Bailey (@BlakeBaileyOn) 23. Mai 2018

Roth galt als einer der wichtigsten Schriftsteller seiner Generation. Er hat über 20 Romane veröffentlicht. Werke wie "Amerikanisches Idyll", "Der menschliche Makel" und Novellen um den den fiktiven jüdischen Autor Nathan Zuckerman machten Roth weltweit bekannt.

1998 erhielt der US-Autor für "American Pastoral" den Pulitzer-Preis für erzählende Literatur.

2012 kündigte Roth an, die Feder niederlegen zu wollen. Er habe das Beste aus dem gemacht, was er hatte.

Breaking News: The literary giant Philip Roth has died at 85. He explored themes of lust, vanity and Jewish identity in novels like "Portnoy's Complaint." https://t.co/5ZRj4bGxM5– The New York Times (@nytimes) May 23, 2018

