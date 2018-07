Ex-Buhlschaft Hobmeier mischt ORF-Vorstadt auf

Klappe, Ladys – und damit meinen wir natürlich nur die vom Film! Mit bis zu 993.000 Zusehern erreichten die berühmt-berüchtigten "Vorstadtweiber“ zum Auftakt der dritten Staffel einen Rekordwert seit Start des ORF-Serienhits im Jänner 2015 – 2019 bringen die Quotenqueens Döbling wieder so richtig zum Kochen. Die Dreharbeiten zu zehn neuen Abenteuern laufen seit Freitag.

Umfrage Sind Sie ein Fan der "Vorstadtweiber"? Ja, ich liebe die Serie und freue mich schon riesig auf die neuen Folgen! 87 % 87 % Fan ist übertrieben, ich habe ein paar Folgen gesehen. 6 % 6 % Nein, ich kann die Serie nicht leiden. 7 % 7 % Insgesamt 422 Teilnehmer

Leiche von Geschäftsmann irritiert die Ladys

Man könnte zwar meinen, dass ein Jahr nach Joachim Schnitzlers Rachefeldzug Ruhe eingekehrt wäre, doch dann wäre die Vorstadt wohl nicht die Vorstadt. Und so beginnt die Fassade der vermeintlichen Idylle langsam wieder zu bröckeln, als die Leiche eines Geschäftsmannes gefunden und das Leben der Ladys damit völlig auf den Kopf gestellt wird. Und auch wenn Maria Schneider alias Gerti Drassl ihr neues Leben in Indien genießt (*** Schluss! Vorstadtweiber ab sofort ohne Gerti Drassl***), steht mit Maria Köstlinger, Nina Proll (***"Die intellektuelle Elite sagt zu uns ,Pfui'"***), Martina Ebm und Hilde Dalik in der vierten Staffel wieder Frauenpower auf dem Programm.

Neu dabei sind auch Ines Honsel und Karl Fischer

Neben den alten "Vorstadtweiber"-Hasen sind in weiteren Rollen erneut Bernhard Schir, Juergen Maurer, Murathan Muslu, Thomas Mraz, Wolfgang "Fifi" Pissecker, Nicole Beutler, Xaver Hutter, Christoph Grissemann, Susi Stach, Thomas Stipsits und Johannes Nussbaum zu sehen. Schade: "Mama Schneider" Gertrud Roll (***Vorstadt-Oma: "Wenn mich wer anschreit, schrei ich zurück"***) hat nur einen Drehtag, auch der "irre Schnitzer" Philipp Hochmair (***"Sind wir nicht alle Psychopathen?"***) ist raus.

Als neue Bewohner(innen) dazu kommen u. a. Andrea Eckert, Brigitte Hobmeier, Ines Honsel, Alina Schaller, Laurence Rupp, Ruth Brauer-Kvam, Miguel Herz-Kestranek, Karl Fischer und Andreas Kiendl. Auf dem Regiesessel der ersten fünf neuen Episoden (Dreharbeiten bis Ende August) nimmt auch diesmal wieder Harald Sicheritz Platz. Die weiteren fünf Folgen inszeniert Mirjam Unger ("Maikäfer flieg), die damit nicht nur erstmals bei "Vorstadtweiber" mit dabei ist, sondern auch für ihr erstes fiktionales Fernsehprojekt verantwortlich zeichnet. Der zweite Drehblock ist für Oktober und November geplant. Die Drehbücher zur vierten Staffel stammen erneut von Uli Brée.

Uli Brée: "Grell, bunt, laut und dunkelgrau“

"Alles ist anders, und doch ist es so wie zuvor. Die Vorstadt zeigt uns erneut ihre aufgekratzten Wunden, ihre verheimlichten Seelenfundgruben und ihre offen gelegten Herzen. Vertraute und neue Weiber, neue Geschichten, neue Sehnsüchte und vergrabene Lügen. Starke Frauen, die scheinbar zufällig in einen Strudel von Ereignissen geraten, der ihnen beinahe die Existenz und das Leben kostet. Grell, bunt, laut und dunkelgrau kommt der Zufall daher und verunsichert die Vorstadt. Glaubwürdige Unmöglichkeiten und plausible Unwahrheiten bringen die Vorstadtweiber fast um den Verstand.“

Und das passiert in Staffel 4

Ein Jahr nach dem Rachefeldzug von Joachim Schnitzler (Philipp Hochmair) hat sich das Leben in der Vorstadt wieder ein wenig beruhigt. Waltraud (Maria Köstlinger), Nico (Nina Proll), Caro (Martina Ebm) und Vanessa (Hilde Dalik) haben ihre Leben neu ausgerichtet, privat wie auch beruflich. Aber es wäre doch furchtbar langweilig, wenn alles wie am Schnürchen liefe. Der Tag, an dem Jörg Pudschedl (Thomas Mraz) die Leiche eines Geschäftsmannes auf einer Parkbank findet, wird als jener Tag in die Erinnerung der Damen eingehen, an dem ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt wurde. Denn dieser tote Geschäftsmann hat drei Frauen im Schlepptau, die den "Vorstadtweibern" auf vielfältige Weise näher sind, als ihnen lieb sein wird ...

