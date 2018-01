"Steve Aoki warf mir gleich zwei Torten Gesicht"

"Heute"-Moderatorin Anna Chiara feierte am Samstag mit Steve Aoki ab. Im Interview mit dem Star-DJ wurde es erst persönlich, am Abend dann zuckersüß: Gleich zweimal traf der Kalifornier, der traditionell nicht nur Platten sondern auch Torten jongliert, unsere Anna mit Backwaren ins Gesicht. Diese ertrug's tapfer – und klärt in ihrem Bericht die Doppel-Attacke auf:

Meine Tortenschlacht mit Steve Aoki

"Endlich treffe ich den Mann, für den ich gefühlt meine ganze letzte Woche geopfert habe. Ein Interview mit Steve Aoki zu bekommen ist eben kein Spaziergang. Interviewkärtchen – check, Fragen – check, Outfit – check. In der Lobby eines Wiener Hotels tausche ich Sportschuhe gegen High Heels, tripple in den 1. Stock.

Auf einer Couch chillt eine Gruppe hipper Amerikaner – dann kommt Mr. Aoki persönlich. Ich bete zu Gott, dass er gut aufgelegt ist. Er ist es.

Kennst Du eigentlich "Oida?"



Erst Smalltalk: Lieblingsapps, wie läuft die Tour, was kommt auf die Pizza? Dann wird's spannend: Welche deutschen Wörter er kenne? "Scheisse." Wer ihm das wohl beigebracht hat?

Als echte Patriotin ist es meine Pflicht, ihn bildungstechnisch an seine Grenzen zu bringen. Also gibt's Nachhilfe in Österreichisch. Steve lernt schnell und hat "Oida" binnen Minuten perfekt drauf. Braucht man mehr? Ich finde: Ja! Und wette kurzerhand auf den abendlichen Tortenwurf.

Doppelt hält besser



Später: Mit Taucherbrille, Bandana und Ganzkörperanzug mache ich mich auf den Weg. Im Gepäck natürlich das versprochene 'Cake me' Schild. Ich stehe 'Erste Reihe Fußfrei' im Fotograben. Steve legt richtig los, spuckt Champagner, wedelt mit einer Österreich-Flagge. Dann tauchen die ersten Torten hinter dem Dj-Pult auf – und binnen Minuten bin ich "eingetortet".

Nach dem Konzert, Backstage. Steve findet, der erste Treffer saß nicht perfekt. Gut, dass ich wie verabredet meinen Wetteinsatz dabei habe. Eine Sachertorte wechselt den Besitzer. Er macht sie auf, nimmt die harte Schokoladenschicht runter und zack - in mein Gesicht. Statt Schlagobers wurde es also Schokolade. Ekelhaft, aber leider geil.

An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Andreas Schadler ( Leutgeb Entertainment ) sowie an Steve Aoki persönlich, falls er das hier jemals liest."

(red)