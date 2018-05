"Wir wollen die Leute auf eine Reise mitnehmen"

Mit ihrem Hit "Geiles Leben" sind Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg im Jahr 2015 förmlich in die Charts explodiert. Es folgte ein Stadiontour im Vorprogramm von Helene Fischer.

Jetzt hat das Duo trotz Caros Engagement bei der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" die Zeit gefunden, ein neues Album aufzunehmen. Darüber, über ihre Abschalt-Methoden, die anstehenden Tourpläne und einem möglichen Casting von Daniel bei DSDS haben wir mit den sympathischen Musikern gesprochen.

Heute: Wie geil sind eure Leben den im Moment?

Carolin Niemczyk: Wir sind heute in Wien, das Wetter ist wunderschön. Wir sind gestern noch am Bodensee gewesen, da war es kalt und heute haben wir hier 30 Grad, also im Moment geht es uns sehr gut. Und wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt wieder anfangen, live zu spielen. Die ganzen Sommerkonzerte kommen, Sommerfestivals sind für uns immer das größte, einfach auf der Bühne zu stehen.

Daniel: Und natürlich neue Platte, neue Songs, es fühlt sich grade alles sehr gut an. Man arbeitet immer sehr, sehr lang an so einer Platte. Die Zeit davor ist dann immer sehr aufregend und nervös. Finden die Fans das gut, was man sich anderhalb Jahre lang ausgedacht hat. Da gehört eine gewisse Anspannung dazu, aber jetzt ist grade wirklich alles geil. Sommer, Sonne, neue Songs neues Album.

Heute: Wie stressig war die Arbeit an der neuen Platte, speziell durch die Doppelbelastung mit "Deutschland sucht den Superstar"?

Carolin: Es war manchmal schon mehr oder weniger ein Drahtseilakt, wir haben ja wirklich die letzten anderthalb Jahre an dem Album gearbeitet. Das meiste haben wir schon davor fertig gemacht, bevor ich in die Liveshows gegangen bin. Deswegen hab ich mir auch die Zeit genommen, um das Album so zu machen, wie wir das wollten. Es ist auch genau so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben. Man setzt sich einen Termin, und dann wirds gegen Ende immer ein bisschen stressig. Das kann man nicht vermeiden und das gehört auch immer dazu. Das wichtigste für uns war aber, dass es sich nicht tangiert und ich dann sagen muss "Oh schade, dass ich da mitgemacht hab, aber das Album ist leider nicht so gut geworden". Dem ist überhaupt nicht so. Von der Zeit her hat alles super hingehauen.

Daniel: Ich find ja so ein bisschen Druck ganz geil. Ich bin so einer, ich würd glaub ich noch ein Jahr dran rumschrauben. Die Bassdrum kann noch geiler klingen, der Synth muss noch besser rauskommen. Da. ist es dann auch gut, mal so einen Abschluss zu finden.

Heute: Das neue Album "Licht & Schatten" ist ja ein Konzeptalbum. War das von Vornherein der Plan, oder hat sich das beim Schreiben irgendwie so herauskristallisiert?

Carolin: Eigentlich ist es bei den Livekonzerten entstanden.

Daniel: Wir hatten die Idee auch schon sehr lange.

Carolin: Weil wir live dann auch immer gesagt haben, wir wollen unsere Songs remixen und dann so eine richtige Party veranstalten. Das haben wir dann gemacht, wir hatten mega Spaß dabei, die Leute sind voll abgegangen. Also haben wir gesagt, warum machen wir das nicht einfach mal auf Platte.

Daniel: Es sind jeweils die selben Songs, nur in einem anderen Gewand. Da konnt ich mich mal richtig austoben und so richtig Gas geben. Das war eine geile Arbeit. Und es hat sich gegenseitig befruchtet. Da hat man einen Remix gehabt, wo man gesagt hat, eigentlich wäre das geiler auf dem Popsong, dieses Element. Und dann war die Popversion und man hat gedacht, das können wir jetzt nicht machen, sonst wirds ein bisschen zu heftig. Es hat sich im Wechselspiel erarbeitet, was super spannend war. Die Idee hatten wir wie gesagt schon sehr lang und wir sind froh, dass wir sie jetzt so umsetzten konnten, wie wir wollten.

Heute: Kann man bei euch sagen, wie die Rollen verteilt sind? Wer ist bei euch Licht, wer Schatten?

Daniel: Ich bin auf jeden Fall Schatten.

Carolin: Weil er immer schwarz trägt. Daniel trägt zwar immer schwarz, ist aber fast immer gut gelaunt, also würd ich ihn jetzt nicht als Schatten bezeichnen.

Daniel: Da steckt von uns beiden in jeder Seite so fünfzig Prozent drinnen. Das ist je bei jedem Menschen so, das gehört zusammen.

Heute: Was hätten Sie (Carolin) gesagt, wenn Daniel vorgesungen hätte?

Daniel: Sie hätt' mich gleich weggeschickt!

Carolin: Deine Zeit ist noch nicht reif. Komm doch einfach in ein paar Jahren wieder.

Daniel:Man muss ja ganz klar sagen, Caro ist die Sängerin von Glasperlenspiel. Ich hab meine Parts, aber ich würde mich nicht als großen Sänger bezeichnen. Bei Whitney Houston würde ich einfach komplett versagen.

Heute: Wie findet ihr Ausgleich vom stressigen Alltag im Privatleben.

Carolin: Für mich ist es einfach wichtig, immer wieder an den Bodensee zu fahren. Wir leben ja in Berlin und am Bodensee, sind am Pendeln. Der Bodensee ist für mich immer noch meine Herzensheimat. Da fühl ich mich am meisten zuhause, da hab ich meine Freunde, meine Familie. Das gibt mir auch immer Kraft. Ansonstn mach ich zum Ausgleich Yoga oder Boxtraining. Wichtig ist, sich mental auf seinen Körper und das Auspowern zu konzentrieren.

Daniel: Ich liebe Rennsport und versuch mit unserer ganzen Band, wenn wir unterwegs sind, in jeder Stadt eine Kartbahn ausfindig zu machen. Um sich dann kurz gegenseitig alles zu geben. Ansonsten bin ich momentan ein richtiger Serienjunkie geworden. So blöd es klingt, aber das ist eine ganz andere Welt, da kannst du echt abschalten. Hat auch zur Folge, dass ich fast jede Folge auf Netflix schon gesehen hab. Aktuell schau ich "Designated Survivor", wer "House of Cards" mag, dem wird das gefallen.

Heute: Was darf Musik, wo hat sie ihre Grenzen?

Daniel: Mach ma die Rubrik Kunst. Kunst darf schon sehr, sehr viel. Aber auch da gibt es eine rote Linie, die man nicht überschreiten darf. Rund um den ECHO wurde einfach eine rote Linie überschritten, und ich glaube die einzig logische Konsequenz war am Ende auch zu sagen, so kann das nicht mehr weitergehen. Wie weit kann man gehen, das hat jeder irgenwie in sich selber verankert. So bald das aber diskriminierend oder frauenverachtend ist, dann ist das eine Linie, die darf man einfach nicht überschreiten.

Carolin: Das hat dann auch nichts mehr mit künstlerischer Freiheit zu tun.

Heute: Wäre der Eurovision Song Contest ein Thema für Sie?

Daniel: Mmmmhhh, ich glaube, da müssten ein paar Faktoren zusammenpassen. Man muss einen Song haben, von dem man wirklich selber der Meinung ist, da kann ich echt was reißen. Und es muss zeitlich auch irgendwie passen. Gewollt einen Song dafür zu schreiben ist immer so...woah. Wenn wir echt der Meinung sind, mit dem Song könnten wir echt was reissen, dann würden wir uns glaub ich schon bewerben.

Heute: Mit dem neuen Album im Gepäck geht es im Sommer auf ein paar kleine Auftritte, ab dem Spätherbst dann auf große Tour durch den deutschsprachigen Raum. Was können die Fans erwarten.

Daniel: Das wird hart geplant bei uns.

Carolin: Es ist bei uns nicht so, dass wir sagen, ach wir gehen mal kurz mit unserer Band auf die Bühne und spielen das. Bei uns ist es einfach eine ganz eigene Welt, live zu spielen. Es ist auch das, was wir am meisten lieben an dem ganzen, was wir machen. Bei uns ist das alles sehr konzipiert und eine ganze Show drumrum gebaut. Es ist nicht einfach nur so, dass wir auf der Bühne stehen. Wir haben eine Lightshow konzipiert.

Daniel: Was wir selber machen, sind die Visuals. Wir wollen einfach, dass das, was wir im Studio in unseren Köpfen sehen, wenn wir Songs schreiben, auf eine andere visuelle Ebene transportieren. Wir wollen die Leute auf eine Reise mitnehmen. Wir versuchen, das größte Entertainmentpaket zu bieten, weil wir das unseren Fans auch schuldig sind. Es ist unser Dankeschön an die Fans, dafür, dass sie unsere Musik kaufen, dass sie uns unterstützt haben von Anfang an. Da versuchen wir auch, möglichst viel zurückzugeben.

Carolin: Es macht uns ja auch Spaß, uns darüber Gedanken zu machen. Und wir sind in Wien. Am 17. März. im Simm City.





