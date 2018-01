Österreich startet im ersten ESC-Halbfinale

Gemeinsam mit 18 weiteren Ländern darf der Linzer Cesár Sampson am 8. Mai im ersten von zwei Halbfinali um den Einzug ins große Finale am 12. Mai singen.

Das ergab die Auslosung am Montag in Lissabon, in deren Rahmen der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko auch die ESC-Insignien an seinen portugisischen Amtskollegen übergeben hat.

Semi-Final Allocation Draw results:



SF1 - 🇧🇾🇧🇬🇱🇹🇦🇱🇨🇿🇧🇪🇮🇸🇦🇿🇮🇱🇪🇪 / 🇨🇭🇫🇮🇦🇹🇮🇪🇦🇲🇨🇾🇭🇷🇬🇷🇲🇰



SF2 - 🇷🇺🇷🇸🇩🇰🇷🇴🇦🇺🇳🇴🇲🇩🇸🇲🇳🇱 / 🇲🇪🇸🇪🇭🇺🇲🇹🇱🇻🇬🇪🇵🇱🇸🇮🇺🇦 — Eurovision (@Eurovision) 29. Januar 2018

Unter dem Motto "All Aboard!" findet die Veranstaltung nach dem Vorjahressieg von Salvador Sobral 2018 in Lissabon statt. Der Song, mit dem Cesár Sampson am 8. Mai an den Start gehen wird, soll vom ORR in den kommenden Wochen präsentiert werden.

(baf)