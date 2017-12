20 Songs, die 2018 zwanzig Jahre alt werden

Kinder, wie die Zeit vergeht. Der Umstand des Älterwerdens lässt sich relativ einfach, aber dadurch auch umso härter, an den Lieblingsliedern der eigenen Jugend ermessen. Im Jahr 2018 feiern zahlreiche Popsongs, die Ende der 1990er die nationalen und internationalen Charts eroberten, ihr mittlerweile 20-jähriges Jubiläum. Unter ihnen sind Welthits von Pras Michel, Robbie Williams, Cher und Boyzone.

Einer der größten Hits im Jahr 1998 war "My Heart Will Go On" von Celine Dion. Durch den Film "Titanic", auf dessen Soundtrack sich der Film befindet, wurde die Powerballade zusätzlich gepusht. Weil das Lied, mit dem Dion sowohl einen Golden Globe als auch einen Oscar gewinnen konnte, allerdings schon im Dezember 1997 veröffentlicht worden ist, wird es hier außer Konkurrenz geführt.

Zahlreiche der folgenden Song werden bis heute fast täglich im Radio gespielt. Sie haben über die letzten 20 Jahre nichts an ihrer Frische verloren. Man glaubt gar nicht, dass sie schon so viel Zeit auf dem Buckel haben.

Liquido - Narcotic

Boyzone - No Matter What

Stardust - Music Sounds Better With You

The Offspring - Pretty Fly

Midge Ure - Breathe

Die Ärzte - Männer sind Schweine

The Goo Goo Dolls - Iris

Robbie Williams - Let Me Entertain You

Madonna - Frozen

Brandy & Monica - The Boy Is Mine

Cher - Believe

Aerosmith - I Don't Wanna Miss A Thing

Mousse T. feat Hot 'n' Juicy - Horny

Lauryn Hill - Doo Wop (That Thing)

Pras Michel feat. ODB and Mya - Ghetto Supastar

Oli P. - Flugzeuge im Bauch

Lenny Kravitz - Fly Away

A Klana Indiana

Beastie Boys - Intergalactic

Wycelf Jean - Gone Till November

Jay Z - Hard Knock Life

(baf)