6 ungekläre Fragen zum Tod von Star-DJ Avicii

Der plötzliche Tod von Avicii hinterlässt bei Fans und Musikern einen Riesen-Schock. Und gibt weiterhin Rätsel auf. Hier lesen Sie, was wir zu den offenen Fragen rund um Aviciis Ableben wissen.

Plante er ein Live-Comeback?

Avicii arbeitete zuletzt intensiv an seinem neuen Album und arbeitete laut "Variety" bis zu 16 Stunden am Stück. Sein Management hatte zudem Pläne, ihn wieder auf Tour zu schicken. Doch Avicii wehrte sich entschieden und erfolgreich dagegen. Er hielt an seinem Bestreben fest, nur noch Musik im Studio zu produzieren.

Wurde er rückfällig?

Der Schwede trank jahrelang übermäßig Alkohol. Nach mehreren Spitalsaufenthalten hätte er dem Trinken abgeschworen. Nun werden Spekulationen laut, dass er weiterhin getrunken haben soll. Einen Tag vor dem Tod entstand ein Bild, das "TMZ.com" publik machte, in dem Avicii mit Freunden auf einer Yacht zu sehen ist. In seiner Hand hält er ein Glas, dessen Inhalt verdächtig nach einem Cocktail aussieht. Ob und wie viel er zuletzt getrunken hat, bliebt offen.

Woran ist er gestorben?

Die Todesursache des 28-Jährigen ist nach wie vor nicht bekannt. Ein Verbrechen schloss die Polizei im Oman bereits am Samstag aus. Könnten seine gesundheitlichen Probleme eine Rolle spielen? Vor zwei Jahren zog sich Bergling aus dem Live-Geschäft zurück. Er hatte Angst, dass er wieder in einen Strudel von Alkohol und Party-Exzessen gesogen würde, wenn er weiter touren müsste.

Der exzessive Alkoholkonsum, der Schlafmangel und das Tour-Leben hatten für den Schweden gravierende Folgen: Seine Bauchspeicheldrüse entzündete sich und 2014 musste er die Gallenblase und den Blinddarm operativ entfernen lassen. Über seine Gesundheit gab es jedoch später nie ein Update.

Wo wird er bestattet?

Seine Beerdigung wird in Schweden statt finden. Laut People.com seien seine Eltern, seine zwei Brüder und die Schwester in den Oman gereist, um sich um die Rückholung des Leichnams zu kümmern. Aviciis Bruder David ist laut "TMZ.com" schon einige Tage vorher in dem Oman gereist, um Antworten auf seinen plötzlichen Tod zu finden.

War er in einer Beziehung?

In den vergangenen Jahren soll der Star DJ zweimal verliebt gewesen sein. Mit der Studentin Emily Goldberg war Avicii zwischen 2011 und 2013 liiert. Kurz nach seinem Tod meldete sie sich mit traurigen Worten auf Instagram: "Weck' mich auf, wenn es vorbei ist, weil ich möchte nicht, dass es wahr ist". Zudem veröffentlichte sie sogar einen privaten Chat-Verlauf zwischen den beiden.

🖤 #ripavicii #avicii Ein Beitrag geteilt von Emily Goldberg (@emilygoldberg89) am Apr 20, 2018 um 2:50 PDT

Laut dem Online-Magazin "Heavy.com" soll der 28-Jährige nach dem Liebes-Aus zudem mit dem kanadischen Model Raquel Bettencourt eine einjährige Beziehung geführt haben. Es war seine letzte Beziehung, die öffentlich bekannt war.

Bettencourt meldete sich auf Instagram ebenso zu Wort: "Ich weiss, wie sehr du gekämpft und versucht hast. Ich habe auch alles versucht. Danke, dass du mir gezeigt hast, wie sich echte Liebe anfühlt".

Wer erbt sein Vermögen?

Der EDM-Superstar hinterlässt weder Ehefrau noch Kinder. Avicii galt bereits mit 23 Jahren als höchstbezahlter DJ der Welt: Pro Auftritt kassierte er sechsstellige Beträge.

Im Jahre 2012 verdiente er etwa 5,7 Millionen Euro, wobei sein Vermögen 2013 mit dem Hit "Wake Me Up" rasant wuchs — 16 Millionen Euro soll er verdient haben. 2014 kaufte er sich eine 15-Millionen-Franken-Villa in den Hollywood Hills.

Gemäss "Celebritynetworth.com" soll er im Laufe seiner Karriere fast 120 Millionen Euro umgesetzt haben. Das Portal schätzt das Vermögen, das er hinterlässt, auf rund 70 Millionen Franken. Es dürfte an seine engsten Verwandten übergehen.

(nia/20 Minuten)