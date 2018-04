Wie gut kennen Sie die Popband "ABBA?"?

Damit hätte wohl keiner gerechnet: Die legendäre Popband ABBA feiert nach 35 Jahren ihr Comeback! Laut Instagram waren sie bereits im Studio - zwei Songs sollen dabei herausgekommen sein. Einer der Songs heißt "I Still Have Faith In You".

Diese wunderbare Nachricht gab die Gruppe auf Instagram bekannt (heute.at berichtete).

Aber wie gut kennen Sie eigentliche Björn, Benny, Agnetha und Anni-Frid? Testen Sie ihr Wissen in unserem Quiz (siehe oben)!

❤️ #abbaofficial #abba Ein von @ abbaofficial geteilter Beitrag am Apr 27, 2018 um 4:11 PDT

ABBA

(LM)