ABBA-Comeback: Kultband wieder zusammen!

Mamma Mia! Darauf haben alle gewartet: Agnetha, Björn, Anni-Frid und Benny machen wieder neue Musik. Das gab die schwedische Popband Abba in einem offiziellen Statement auf Instagram bekannt. 35 Jahre ist es her, als die Band das letzte Mal einen Song veröffentlichte.

Umfrage Mögen Sie Abba? Ja, Abba ist super! Ich freue mich riesig auf die neuen Songs.

Nein, Abba mag ich überhaupt nicht.

Ich finde Abba gut. Aber ein Comeback mit neuen Songs? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war.

"Nach 35 Jahren haben wir uns gedacht, es könnte spannend sein, neue Musik zu machen. Und ja, das haben wir gemacht. Ja, wir sind schon älter, aber der Song ist neu. Und es fühlt sich gut an. Es war, als sei die Zeit stehen geblieben und wir nur kurz im Urlaub gewesen wären."

Zwei Songs wurden bereits aufgenommen. Einer der Songs heißt "I Still Have Fair In You" und wird im Dezember bei BBC und NBC das erste Mal zu hören sein.

Abba zählt zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Zu ihren bekanntesten Hits gehören "Waterloo", "Mamma Mia", "The Winner Takes It All" und "Dancing Queen". Im Jahre 1974 gewannen sie mit dem Song "Waterloo" den Eurovision Song Contest.

❤️ Ein von @ abbaofficial geteilter Beitrag am Apr 27, 2018 um 4:11 PDT

(LM)