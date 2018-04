Wanda und Bilderbuch rocken den Amadeus

Zum 18. Mal wurde der heimische Musikpreis an die Stars der heimischen Musikszene, die sich im Wiener Volkstheater versammelt haben, verliehen.

Im Blickpunkt zu Beginn der Veranstaltung stand natürlich Conchita, die als Host der Show den ersten öffentlichen Auftritt nach ihrem HIV-Outing absolvierte. Das Publikum bedachte sie mit Standing Ovations, noch ehe sie ein Wort sagen konnte. Musikalisch startete sie die Show recht fulminant mit einem Medley aus Falcos Welthit "Amadeus", Bilderbuchs "Bungalow", Pizzera & Jaus' "Eine ins Leben" und Ina Regens sanfter Ballade "Wie a Kind".

Danach gab es gleich zu Beginn einen kleinen Seitenhieb in Richtung des am Mittwoch zu Grabe getragenen deutschen Musikpreises ECHO. "Willkommen beim wichtigstens deutschsprachigen Musikpreis", begrüßte Conchita die anwesenden Gäste.

Mit Wanda, Bilderbuch (je zwei Preise bei je fünf Nominierungen, zweitere tourbedingt nicht bei der Verleihung anwesend), Pizzera & Jaus und 5/8erl in Ehr'n gab es im Anschluss erneut absolut verdiente Preisträger, die man auch in den letzten Jahren schon bei diversen Dankesreden auf der Bühne beklatschen konnte.

Großartiges Live-Programm

Zwischen den Ehrungen sorgten viele der nominierten Acts mit Liveauftritten für musikalische Auflockerung. Allen voran sei da Conchita erwähnt, die extra für die Veranstaltung den Falco-Hit "Rock Me Amadeus" in einer Electro-Version aufgenommen und, wie oben schon erwähnt, extrem atemberaubend präsentiert hat.

Ebenfalls richtig stark und beeindruckend war der Auftritt von Rapperin Yasmo mit ihrer Klangkantine. Für den Song "Girls Wanna Have Fun" holte sie sich viele der anwesenden Musikerin zur Unterstützung auf die Bühne, um ein Zeichen für Frauenpower und Feminismus zu setzen

Gänsehaut

Pizzera & Jaus ("Mama") und Ina Regen ("Wie a Kind") sorgten mit ihren Darbietungen für kollektives Gänsehautfeeling im Volkstheater.

Bedrückt war die Stimmung bei der Verleihung des Preises für das Lebenswerk. Denn der im Juli 2017 verstorbene Wilfried Scheutz konnte die Ehre nicht mehr persönlich in Empfang nehmen. Filmproduzent Rudi Dolezal hielt für Wilfried, der als einer der Urväter des Austropop gilt, eine berührende Laudatio.

Kaum hat die Preisverleihung begonnen war sie dann auch schon wieder vorbei.

Alle Kategorien:

Album des Jahres

RAF Camora - Anthrazit

Falco - Falco 60

Bilderbuch - Magic Live

Wanda - Niente

Pizzera & Jaus - Unerhört Solide

Song des Jahres

Bilderbuch - Bungalow

Wanda - Columbo

Pizzera & Jaus - Eini ins Leben

Raf Camora - Primo

Ina Regen - Wie a Kind

Live-Act des Jahres

Andreas Gabalier

Bilderbuch

Leyya

Rainhard Fendrich

Wanda

Songwriter des Jahres

Nockalm Quintett - In der Nacht

Simon Lewis - All I Am

Marija - Dance Like Nobodys Watching

Tagträumer - Unendlich Gleich

Folkshilfe - Mir laungts

FM4-Award

5K HD

Ankathie Koi

Dives

Farewell Dear Ghost

Mavi Phoenix

Lebenswerk

Wilfried Scheutz

Tonstudiopreis "Best Sound"

5K HD - And To In A

Bilderbuch - Magic Life

Camo & Krooked - Mosaik

Christoph Pepe Auer - Songs I Like

Wanda - Niente

Alternative

Nino aus Wien

Garish

Leyya

Mavi Phoenix

Onk Lou

Electronic/Dance

Marco Wagner, Dave Brown

Möwe

Parov Stellar

Poptracker feat. Ariana

Wandl

Hard/Heavy

Belphegor

Kaiser Franz Josef

Mother's Cake

The Wait

Turbobier

Hip Hop/Urban

Chakuza & Bizzy Montana

Dame

RAF Camora

Yasmo & die Klangkantine

Yung Hurn

Jazz/World/Blues

5/8erl in Ehrn

Hubert von Goisern

5K HD

Wilfried

Molten, Resetarits, Soyka, Wirth

Pop/Rock

Bilderbuch

Ina Regen

Pizzera & Jaus

Seiler & Speer

Wanda

Schlager/Volksmusik

Die jungen Zillertaler

Die Seer

Nik P.

Nockalm Quintett

Semino Rossi

