Amadeus Awards: Conchita präsentiert Show

Erneut können sich zahlreiche heimische Musikgrößen aber auch Nachwuchstalente Hoffnungen auf den wichtigsten Musikpreis Österreichs machen. 2017 zählten Bilderbuch, Julian le Play und Pizzera & Jaus mit je zwei Auszeichnungen zu den großen Gewinnern des Abends.

Die Kategorien wurden im Vergleich zum Vorjahr von 18 auf 14 verkürzt, um der Verleihung eine klarere Struktur zu geben. Die Genre-Vielfalt wurde dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen. Aus dem Programm gefallen sind die Kategorien Band des Jahres, Künstlerin des Jahres sowie Künstler des Jahres.

Conchita als Host

Von ORF-Unterhaltungschef Edgar Böhm persönlich wurde die Liste der Nominierten in der Roten Bar im Volkstheater präsentiert. Zum insgesamt 18. Mal wird der Amadeus Ende April an gleicher Stelle wieder verliehen.

Unter den Top-Favoriten sind mit Wanda, Bilderbuch und Pizzera & Jaus die üblichen Verdächtigen zu finden. Auch Rapper RAF Camora darf sich über drei Nominierungen freuen.

Zum zweiten Jahr in Folge wird das Event vom ORF präsentiert. Moderiert wird die Verleihung von Song Contest Gewinnerin Conchita Wurst.

Alle Kategorien:

Album des Jahres

RAF Camora - Anthrazit

Falco - Falco 60

Bilderbuch - Magic Live

Wanda - Niente

Pizzera & Jaus - Unerhört Solide

Song des Jahres

Bilderbuch - Bungalow

Wanda - Columbo

Pizzera & Jaus - Eini ins Leben

Raf Camora - Primo

Ina Regen - Wie a Kind

Live-Act des Jahres

Andreas Gabalier

Bidlerbuch

Leyya

Rainhard Fendrich

Wanda

Songwriter des Jahres

Nockalm Quintett - In der Nacht

Simon Lewis - All I Am

Marija - Dance Like Nobodys Watching

Tagträumer - Unendlich Gleich

Folkshilfe - Mir laungts

FM4-Award

5K HD

Ankathie Koi

Dives

Farewell Dear Ghost

Mavi Phoenix

Lebenswerk

Tonstudiopreis "Best Sound"

5K HD - And To In A

Bilderbuch - Magic Life

Camo & Krooked - Mosaik

Christoph Pepe Auer - Songs I Like

Wanda - Niente

Alternative

Nino aus Wien

Garish

Leyya

Mavi Phoenix

Onk Lou

Electronic/Dance

Marco Wagner, Dave Brown

Möwe

Parov Stellar

Poptracker feat. Ariana

Wandl

Hard/Heavy

Belphegor

Kaiser Franz Josef

Mother's Cake

The Wait

Turbobier

Hip Hop/Urban

Chakuza & Bizzy Montana

Dame

RAF Camora

Yasmo & die Klangkantine

Yung Hurn

Jazz/World/Blues

5/8erl in Ehrn

Hubert von Goisern

5K HD

Wilfried

Molten, Resetarits, Soyka, Wirth

Pop/Rock

Bilderbuch

Ina Regen

Pizzera & Jaus

Seiler & Speer

Wanda

Schlager/Volksmusik

Die jungen Zillertaler

Die Seer

Nik P.

Nockalm Quintett

Semino Rossi

