Bewerbungssong von Amy Winehouse aufgetaucht

Ein Londoner Produzent hat den Bewerbungssong von Soulsängerin Amy Winehouse auf YouTube hochgeladen. Sie war zu der Zeit gerade einmal 17 Jahre alt.

Mit "My Own Way" wollte sie damals die Plattenfirmen von ihrem Gesangstalent überzeugen. Unter dem Video findet man auch den Songtext zum Lied.

Noch vor einigen Jahren hieß es, dass das Label von Winehouse alle unveröffentlichten Demo der Sängerin nach ihrem Tod vernichtet habe.

