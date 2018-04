Gabalier reist bei neuem Song in die Vergangenheit

"So wie's früher war, mit 16 Jahren, wird’s nie mehr; Es ist verdammt lang her", singt Andreas Gabalier in seinem neuen Hit "Verdammt lang her".

Umfrage Wie gefällt Ihnen das Musikvideo "Verdammt lang her" von Andreas Gabalier? Das ist einfach super!

Mir gefallen andere Lieder von Andreas Gabalier besser!

Ich höre lieber andere Bands

Ich höre keine Musik

Keine Ahnung

Am Freitag präsentierte der "Volks Rock 'n' Roller" ein Musikvideo zu der Single, das innerhalb kürzester Zeit bereits mehrere tausend Mal aufgerufen wurde.

In dem Clip zeigt sich Gablier mit Schwarzenegger-Shirt bei einer wilden Party. Die Single ist eine Reise in die Vergangenheit und die feuchtfröhlichen Jugendjahre.

Alkohol, Mädels und Musik

Und in dem Video geht es ordentlich zur Sache. Der Alkohol fließt in Strömen, wilde Knutschereien von Mädels und ein "Mountain Main", der mit Champagner durch die Gegend spritzt und fröhlich ein Ständchen gibt

Gabalier huldigt in "Verdammt lang her" die 90er, berichtet über die ein oder andere kleine Gaunereien mit seinen Burschen und andere "Gabaliersdelikte".

Die Single ist ein Vorgeschmack auf sein nächstes Album, das in knapp einem Monat erscheint. Ob es der Steirerbua auch bei den anderen Songs so krachen lässt, wird sich bald zeigen.

(red)