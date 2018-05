Andreas Gabalier schockt Fans mit Platzwunde

"Shit happens...", ließ Gabalier seine über 800.000 Fans auf Facebook wissen. "Hab mir heute eine massive Gehirnerschütterung zugezogen, und die letzten 6 Stunden geschlafen wie ein Baby".

Dazu postete er ein Fotos seines Kopfes, auf dem im Scheitel ein blutiges Cut zu sehen ist. Wobei er sich die Kopfverletzung genau zugezogen hat, verrät der 33-jährige Musiker nicht.

Wenig später beweist er aber seinen steirischen Humor. Zu einem Selfie samt Steak schreibt er in den Kommentaren: "Ein kleines Stückwerl Fleisch, und alles ist wieder gut".

Seine treuen Anhänger leiden mit ihrem Idol und wünschen ihm in den Kommentaren baldige Besserung.

Der Superstar hat in den letzten Tagen ein anstrengendes Auftrittsprogramm absolviert. Am Mittwoch feierte er mit den Kickern vom SK Sturm Graz den Cupsieg über Red Bull Salzburg, einen Tag später heizte er in Reifnitz am Wörthersee beim GTI-Treffen ein. Ob er sich dort seine Gehirnerschütterung abgeholt hat?

"Vergiss Mein Nicht"

Am 1. Juni erscheint zudem sein neues Album "Vergiss mein nicht". Die erste Single "Verdammt lang her" ist seit ein paar Tagen draußen. Das dazugehörige Musikvideo erfreut sich auf YouTube schon über 4 Millionen Klicks.



(baf)