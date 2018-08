Ariana Grande rührt USA, bricht dann in Tränen aus

Es hätte eine lustige Show-Einlage werden sollen. Ariana Grande war in Jimmy Falons TV-Show "The Tonight Show" zu Gast. Doch vor der Aufzeichnung erschütterte die Todesnachricht der "Queen of Soul" die Musikwelt.

Aretha Franklin ist tot - und Jimmy Falon bat Ariana spontan, einen Song von ihr zu singen. Ariana lehnte ab. Sie könne es nicht tun. Aretha sei ihre Heldin gewesen, entschuldigte sie sich. Sie sei viel zu emotional, um singen zu können. Questlove, der Kopf der Band "The Roots", die bei Falon live spielen, überredete Grande dann doch noch.

Zusammenbruch nach dem Song

Ariana eröffnete die Show mit "Natural Woman". Vom Publikum bekam sie für ihren Song Standing Ovations. Doch beim Verlassen der Bühne wurde es der Sängerin zu viel - sie brach in Tränen aus.

Die 25-Jährige hat ihr Idol persönlich getroffen. Neben Barack Obama, U2, Paul McCarthney, Elton John, Barbra Streisand und unzähligen anderen Musikgrößen hatte auch sie ihre Trauer auf Instagram öffentlich gemacht.

Ariana traf Aretha auch persönlich:



Barack Obama weint bei Aretha Franklins (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Live at Kennedy Center Honors)



Aretha Franklin in Bildern:

Aretha Franklin

