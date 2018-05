Ariana Grande rührt 1 Jahr nach Anschlag mit Posting

"Ich denke an diesem und an jedem Tag an euch alle. Ich liebe euch mit allem, was ich bin und schicke euch all das Licht und die Wärme, die ich an diesem herausfordernden Tag zu geben habe."

thinking of you all today and every day 🐝 I love you with all of me and am sending you all of the light and warmth I have to offer on this challenging day — Ariana Grande (@ArianaGrande) 22. Mai 2018

Ariana Grande schickt ihren Fans, den Opfern und Hinterbliebenden des Anschlags in Manchester am Jahrestag eine rührende Botschaft, die von Herzen kommt.

22 Tote nach ihrem Konzert

Es ist genau ein Jahr her, dass bei ihrem Konzert am 22.5.2017 in Manchester 22 Menschen starben und 69 verletzt wurden. Die 23-jährige Sängerin twitterte damals, sie sei "gebrochen" und sagte alle noch verbleibenden Konzerte ihrer Welttournee ab.

Charity-Gig brachte 20 Millionen an Spenden

Für die Opfer des Terroranschlags organisierte Grande einen Charity-Gig, besuchte einige ihrer Fans im Spital. "One Love Manchester" am 4. Juni 2017 brachte insgesamt 20 Millionen Euro. Es performten unter anderem Justin Bieber, Robbie Williams, Katy Perry, Miley Cyrus und Coldplay. 50.000 Leute tauchten auf, das Konzert wurde live im Britischen TV übertragen. Die Stadt Manchester machte Grande zur Ehrenbürgerin.

Ein Jahr auf Tauchstation

Doch an der inzwischen 24-Jährigen gingen die dramatischen Ereignisse nicht spurlos vorüber. Sie ging auf Tauchstation, brauchte fast ein Jahr, um wieder einen Song schreiben zu können. Im Frühling 2018 überraschte sie ihre Fans mit einem Überraschungs-Gig am Coachella Festival. Dort sang sie zum ersten Mal ihre neue Nummer "No Tears Left to Cry" live. Der Song war damals erst wenige Stunden alt. Er behandelt die Vorfälle in Manchester.

Ariana weint noch immer

Erst Mitte Mai offenbarte Ariana in einem "Time"-Interview, dass sie fast ein Jahr nach dem Anschlag noch immer nicht ganz damit fertig werde. Beim Reden über den Anschlag brach sie in Tränen aus.

Fotos vom Charity-Konzert "One Love Manchester":

Benefizkonzert in Manchester

(lam)