Autogrammstunde von Rapper eskaliert komplett

Vier Nummer-1-Hits hintereinander - das schaffte vor ihm kein deutschsprachiger Rapper. Das zeigt: Capital Bra hat eine große Fangemeinschaft.

Der Musiker wollte sich bei seinen Anhängern für die Unterstützung bedanken und kündigte am Samstag kurzfristig eine Autogrammstunde an. Am Ende wurde nur wenige Unterschriften verteilt. Denn nur nach wenigen Minuten musste die Aktion abgebrochen werden. Zu viele Leute wollten den Mann der Stunde sehen.

Keine Festnahme

Die Polizei wollte die Sache beenden, bevor es zu einer Massenpanik kam. Das sorgte jedoch dafür, dass die Fans plötzlich aggressiv wurden. Im Chor brüllten sie: "Haut den sch*** Bullen auf die Fresse!" Sie zündeten Feuerwerkskörper, warfen diese auf Autos. Auch Bushaltestellen wurden komplett zerstört.

Kurios: Es gab keine einzige Festnahme! Die Polizei war nämlich offenbar selbst damit beschäftigt, sich vor dem Mob zu schützen, wie aus Videos zu entnehmen ist.

Schuld an der Eskalation könnte auch Capital Bra selbst haben. Immer wieder macht sich der Rapper über die Exekutive lustig. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen schweren Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung und öffentlicher Aufforderung zu Straftaten.

(slo)