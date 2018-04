Millionen-Spenden: So großzügig war Avicii

Der plötzlich verstorbene Star-DJ Avicii hinterlässt ein Vermögen knapp 70 Millionen Euro. Er verdiente bis zu 250.000 Dollar pro Auftritt. Doch das Geld war nicht Aviciis Motivation, Musik zu machen.

"Als ich anfing Geld zu verdienen, merkte ich, dass ich es nicht wirklich brauche", sagte Avicii 2013 in einem Interview. Tim Bergling, so der bürgerliche Name des DJs, spendete große Beträge an Wohltätigkeitsorganisationen. "Wenn man so viel Geld hat und es nicht braucht, ist es das Menschlichste und Offensichtlichste, Personen in Not zu helfen."

Millionen für Hilfsorganisationen

Die Einkünfte seiner US-Tour im Jahr 2012 hat Avicii der Wohltätigkeitsorganisation Feeding America, die sich für Familien in Hungersnot einsetzt, gespendet. Es sollen über eine Million Dollar zusammengekommen sein.

Eine weitere Million hat er ein Jahr später der schwedischen Hilfsorganisation Radiohjälpen zukommen lassen. Die Generalsekretärin Anna Hedenmo dankte dem DJ auf Twitter kurz nach seinem Tod.

Vila i frid Tim Bergling 🌹 Och TACK för att du lade grunden till Hungerhjälpen med ditt generösa bidrag - 1 milj euro - till Radiohjälpen. pic.twitter.com/EPGRdOAD7B — Anna Hedenmo (@AHedenmo) 21. April 2018

Avicii war am Freitag vergangener Woche im Oman gestorben, wo er Ferien mit Freunden verbrachte. "Er wollte Frieden haben", heißt es in einem Statement der Familie. Zur Todesursache wurden keine Angaben gemacht. Seine Sprecherin wollte am Donnerstag nicht sagen, ob die Aussagen der Familie bedeuteten, dass sich der Musiker das Leben nahm.

Star-DJ Avicii tot aufgefunden

Von Seiten der Polizei im Oman hieß es, der Tod werde nicht als Kriminalfall eingestuft. Es sei aber der Wunsch der Familie, keine Angaben zur Todesursache zu machen.

"Die Szene ist nichts für mich"

Der Schwede zählte zu den erfolgreichsten Elektromusikern der Welt. Er arbeitete unter anderem mit Madonna, der britischen Rockband Coldplay und dem französischen DJ und Musikproduzenten David Guetta zusammen. Zu seinen grössten Hits zählt "Wake Me Up" aus dem Jahr 2013. 2016 kündigte er mit 26 Jahren seinen Abschied aus dem Musikgeschäft an. "Diese Szene ist nichts für mich", sagte er damals dem Magazin "Billboard".

In den vergangenen Jahren hatte Avicii offen über seine Gesundheitsprobleme gesprochen – unter anderem über eine zum Teil durch exzessiven Alkoholkonsum verursachte Entzündung der Bauchspeicheldrüse. 2014 hatte er einige Live-Auftritte abgesagt, weil er sich die Gallenblase und den Blinddarm entfernen ließ.



(red)