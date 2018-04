Das waren DJ Aviciis größte Erfolge

DJ Avicii, oder Tim Bergling, wie er eigentlich heißt, kam am 8. September 1989 in Stockholm auf die Welt. Bereits als Kind war er von der Musik begeistert und im Alter von 18 Jahren unterschrieb er bei Dejfitts Plays seinen ersten Plattenvertrag.

Zum ersten Mal hörte man in Europa aber 2010 von ihm, als er das Lied "Seek Bromance" veröffentlichte, dass in mehreren Ländern in die Top 20 der Charts aufstieg. Im Oktober dieses Jahres unterschrieb er dann bei EMI, eines der vier weltgrößten Major-Labels.

Es war aber das Jahr 2011, das Avicii zu seinem ganz großen Durchbruch verhalf: Mit seiner Single "Levels" katapultierte er sich in die Höhen des Musikgeschäfts.

2011 wurde mit dem Lied "Sunshine", das er zusammen mit David Guetta aufnahm, für einen Grammy nominiert. Ein Jahr später wurde er wieder nominiert: Diesmal mit dem Lied "Levels", das in unzähligen Ländern rauf und runter gespielt wurde.

An der Spitze der Charts

2013 veröffentlichte Avicii sein erstes Album unter dem Namen "True". Es erhielt positive Kritiken und schaffte es in Schweden und Australien an die Spitze der Charts. Mit dem Lied "Wake me up" kletterte Avicii in unzähligen Ländern an die Spitze der Single-Charts. Ebenfalls auf dem Album "True" war die Lieder "Hey Brother und "Addicted to You", die in Europa für Furore sorgten.

Zwei Jahre später brachte der Schwede sein zweites Album raus, welches auch sehr populär war, aber nicht ganz an den Erfolg von "True" anschließen konnte. Einzig in Schweden erreichte das Album den ersten Platz in den Charts. Die zwei bekanntesten Lieder auf dem Album waren "Waiting for Love" und "Without You".

(fur)