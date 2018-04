Der rührende Abschied von Aviciis Ex-Freundin

Star-DJ Avicii ist am Freitag im Alter von nur 28 Jahren in Omans Hauptstadt Maskat gestorben. Fans auf der ganzen Welt sind geschockt und trauern um den Schweden. Auch seine Ex-Freundin, Emily Goldberg, ist fassungslos. Auf Instagram schreibt sie: "Während den zwei Jahren, in denen wir zusammen waren, war er mein engster Vertrauter und bester Freund. Ich versuche, das alles immer noch zu begreifen."

In Anspielung eines Zitats aus einem Avicii-Song verarbeitet Goldberg den schweren Schicksalsschlag. "Weckt mich auf, wenn alles vorbei ist, ich will es nicht wahrhaben." Dann zitiert sie einen weiteren Songtext, den Avicii ihr einst geschrieben haben soll und gedenkt ihrer vergangenen Beziehung: "Komm schon, Liebste, gib uns nicht auf. Wähle mich und ich zeige dir die Liebe."

Auch Prominente sind geschockt. "Wir haben ihn als Künstler und als wunderbarer Mensch, der er war, bewundert", erklärten Prinz Carl Philip und seine Frau Sofia – Avicii hatte für die beiden an ihrer Hochzeitsfeier aufgelegt. Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven nannte Avicii "einen der größten Namen der Musik in Schweden in der modernen Zeit".

"Wir haben einen Freund verloren und die Welt hat einen unglaublich talentierten Musiker verloren", schreibt David Guetta und erinnerhalb sich an die Zeit, die sie gemeinsam verbracht hatten.

US-Sänger Adam Lambert trauert um einen "brillanten Komponisten".

RIP Tim. You were a brilliant composer and a gentle spirit. Fond memories of creating music w @Avicii and @nilerodgers- https://t.co/AfCVbXlhQh– ADAM LAMBERT (@adamlambert) 20. April 2018

Der britische DJ Calvin Harris spricht von einer "verheerenden Nachricht".

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x– Calvin Harris (@CalvinHarris) 20. April 2018

"So traurig": Madonna sagt "Good Bye Dear Sweet Tim" auf Instagram.

US-Musiker Nile Rodgers weint im Flugzeug.

I'm crying on the airplane. I hope I don't make the passengers nervous. #RIPAVICII– Nile Rodgers (@nilerodgers) 20. April 2018

Ryan Tedder, der Sänger der Band OneRepublic, wurde von Avicii inspiriert.

Rest In Peace @Avicii - u inspired some of my writing and I'm sure thousands of others, u will be missed– Ryan Tedder (@RyanTedder) 20. April 2018

Rita Ora ist "am Boden zerstört".

I have no words. I remember how amazing it was to make Lonely Together and it felt like just yesterday we were talking. Condolences to Avicii's family, friends, and the fans who supported him. May he rest in peace. Gone too soon. I'm devastated. Heartbroken.– Rita Ora (@RitaOra) 20. April 2018

"Die Welt war ein glücklicherer Ort mit Aviciis Gegenwart", schreibt die Band Imagine Dragons auf Twitter.

devastated at the news of @Avicii passing. working with him was one of my favorite collaborative moments. far too young. the world was a happier and fuller place with his presence and art. sending all my love to his friends and family. Xxdr– Imagine Dragons (@Imaginedragons) 20. April 2018

Und auch die Fans sind über die Todesnachricht geschockt.

Bin grad mega geschockt.. Hab Avicii mega gefeiert, kanns echt nicht glauben.. #RIPAvicii– Mephistophreen (@Mephistophreen) 20. April 2018

Es ist so traurig das #Avicii gestorben ist ?? vor allem es ist plötzlich ?#RIPAvicii@Avicii– Chiara (@chiaramaxime1) 20. April 2018

Tragisch dass eine so tallentierte Person wiedermals zu früh von uns gegangen ist #Avicii– Poke (@PascalPoke) 20. April 2018

#Avicii ...damit ist der Beste Dj der Welt in einem zu jungen alter von uns gegangen...mein Beileid an alle– LittleUmbreon_ (@littleUmbreon_) 20. April 2018

