Managerin bestätigt: ABBA werden nicht live auftreten

Fans konnten es kaum glauben, als vergangene Woche bekannt gegeben wurde, dass die schwedische Popband Abba sich wiedervereint hat und zwei neue Songs herausbringt.

Einen gemeinsamen Live-Auftritt von Agnetha Faltskog, 68, Bjorn Ulvaeus, 73, Benny Andersson, 71 und Anni-Frid wird es aber nicht geben. Das bestätigte die Abba-Managerin Görel Hanser gegenüber "Daily Star": "Abba werden nicht live auftreten".

ABBA

Neue Musik von Abba nach 35 Jahren

Dafür gibt es zwei neue Songs. Einer davon heißt "I Still Have Faith in You". Es handelt sich dabei um eine Ballade, die im Dezember vorgestellt wird.

Der zweite Song hat den Titel "Don't Shut Me Down" und soll auf der digitalen "Avatar Virtual Reality Tour" – in der die vier Abba-Mitglieder als Hologramme zu sehen sind – präsentiert werden.

(red)