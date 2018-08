Fan stürmt bei Beyoncé- Konzert die Bühne

Popstar Beyoncé und Jay-Z waren gerade dabei sich bei den Konzertbesuchern in Atlanta zu verabschieden, als plötzlich ein Unbekannter auf die Bühne kletterte.

Ein Video, das in den sozialen Netzwerken, zeigt wie ein Mann im weißen Top sich den beiden nähert. Während Jay-Z und Beyoncé in den Backstage-Bereich flüchten, versuchen mehrere Tänzer den Fan aufzuhalten. Warum die Security den Unbekannten nicht schon viel früher stoppen konnte, ist unklar.

Eine Sprecherin des Pop-Duos äußerte sich bereits via Twitter zu dem Vorfall. "Danke an alle Fans, dass ihr so besorgt seid. Den beiden geht es gut, und sie freuen sich auf die morgige Show".

