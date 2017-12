Beyoncé und Jay-Z gemeinsam in Musikvideo

Am Donnerstag hat Jay-Z einen Teaser zum Musikvideo auf dem Twitteraccount seines Streamingdienstes Tidal gepostet.

In der Kurzversion sieht man einige Szenen aus dem Video. Der 48-Jährige ist darin mit Beyoncé und Blue Ivy in einer Kirche zu sehen. In einem Beichtstuhl rappt Jay-U seiner 36-jährigen Gemahlin seine Sünden vor. Konkret geht es um die Betrugsvorwürfe, die Beyoncé mit ihrem Song "Sorry" publik gemacht hat.

Die Zwillinge Sir und Rumi kommen in dem Video allerdings nicht vor. "Family Feud" ist bereits das elfte Video aus Jay-Zs aktuellem Album "4:44".

(baf)