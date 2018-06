Beyoncé und Jay-Z übernehmen den Louvre

"Apes**t", so der Titel des ersten Songs aus ihrem gemeinsamen Album "Everything is Love", wurde am Samstag veröffentlicht.

Im Videoclip zur Nummer, die Beyoncé und Jay-Z unter dem Namen The Carters aufgenommen haben, sind die beiden gemeinsam mit Tänzern im Pariser Louvre zu sehen.

Ein Beitrag geteilt von Beyoncé (@beyonce) am Jun 16, 2018 um 2:29 PDT

Vor ikonischen Kunstwerken wie der Mona Lisa, der Nike von Samothrake und der Großen Sphinx von Tanis werden die Protagonisten im Video eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Dreh im Mai

Laut einer Presseaussendung wurde der eindrucksvolle Kurzfilm im Mai gedreht. Welche Hebel für die Entstehung in Bewegung gesetzt werden mussten, ist nicht bekannt.

Schon im Jahr 2014 wurde der Louvre für einen Besuch der beiden abgeriegelt. Momentan sind sie zu zweit auf Konzerttournee in Europa unterwegs.

Beyoncé

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(baf)