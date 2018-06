Beyoncé zeigt im Tour-Buch so viel Haut wie nie

2014 waren Beyoncé und ihr Mann Jay Z bereits im Doppelpack unterwegs, nun bestreiten sie ihre "On The Run II World Tour". Am 6. Juni fiel der Startschuss der Welttournee - und sorgt auf eher ungewöhnlichem Wege für Aufsehen.

Im Gepäck hat das Musiker-Ehepaar nämlich neben dem Standard-Merch (T-Shirts, CDs, etc) auch ein eigenes Tour-Buch, das ausschließlich bei den Konzerten verkauft werden soll, quasi ein besonderes Erinnerungsstück für treue Fans.

Saturdays at the Carters. 🍰🗞#ontheruntourbook Ein Beitrag geteilt von HOT 97 (@hot97) am Jun 9, 2018 um 1:11 PDT

Die scheinen sich an dem Fotoalbum nicht satt sehen zu können. Kein Wunder, zeigt sich Beyoncé darin doch so intim wie nie zuvor. Auf einem der Bilder liegt sie etwa lediglich mit einem Tange bekleidet neben Jay Z im Bett und liest entspannt in einem Magazin.

Ob es Beyoncé gefällt, dass die Fans die Schnappschüsse abfotografieren und unter dem Hashtag #OnTheRunTourBook posten? Vielleicht sieht sie es ja als kostenlosen Werbung. Falls nicht, verschwinden die Bilder sicher recht bald aus den Sozialen Medien...

Beyoncè #OTRII tour book is giving me another reason to live.. 👑🐝 pic.twitter.com/VXv98uGoZB — WE LOVE YOU PC ♡ (@yasiru_vismini) 12. Juni 2018

I'm SHOOK.... Ein Beitrag geteilt von Beyoncé Giselle Knowles Carter (@beybsasha) am Jun 9, 2018 um 8:43 PDT

