Blink-182 müssen Shows in Las Vegas absagen

Die Punk-Rock-Band sollte eigentlich Freitag (15. Juni) und Samstag (16. Juni) im Rahmen ihrer Dauershow im Palms Hotel and Casino auftreten, doch nun machte ihnen der Gesundheitszustand von Drummer Travis Barker einen Strich durch die Rechnung.

Auf ihrem Twitter-Account veröffentlichte die Gruppe folgendes Statement: "Freunde, Travis Barker leidet an Blutgerinnseln in beiden Armen und kann leider nicht auftreten, bevor es ihm von seinem Ärzteteam erlaubt wird. Die Situation wird gerade streng überwacht. Aufgrund dessen müssen die Blink-182-'Kings of the Weekend'-Las Vegas-Termine bedauerlicherweise verschoben werden".



Die Gruppe versichert jedoch, dass die neuen Daten "bald" auf der offiziellen Webseite veröffentlicht werden. Außerdem sollen die Kosten für Tickets rückerstattet werden, sollten es Fans nicht zu den neuen Terminen schaffen. Der Drummer selbst fügte hinzu, dass es ihn zutiefst schmerze, nicht auftreten zu können. "", erklärt er.

Die nächsten Vegas-Shows stehen am 23. und 24. Juni an - ob der Musiker bis dahin fit genug ist, steht noch in den Sternen. Bereits Ende Mai sagten die Rocker ihr Konzert in Sioux City, Iowa, aufgrund "unvorhergesehener Umstände" ab. Die Blink-182-Dauershow in Las Vegas soll bis zum 17. November laufen und umfasst insgesamt 16 Termine.

(baf/bang)