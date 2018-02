Bravo Hits - Diese Songs waren auf erstem Album

Ed Sheeran, Camila Cabello, Justin Bieber, Nico Santos und viele andere Künstler finden sich mit ihren aktuellen Hits auf der 100. Ausgabe der Bravo Hits. Die Jubiläums-Edition ist seit einigen Tagen erhältlich.

Als 1992 die erste "Bravo Hits" erschien, war der immense Erfolg der Doppel-CD nicht absehbar. Damals wie heute setzt sich der Sampler aus bei der "Bravo"-Zielgruppe beliebten Songs zusammen. Viele der Titel, zu denen Teenies vor mehr als 25 Jahren abfeierten, sorgt bei den Kids von heute vermutlich für verständnisloses Kopfschütteln.

Von Roxette über U96 und Depeche Mode bis hin zum Komiker Hape Kerkeling war alles vertreten, was damals Rang und Namen in den deutschen Charts hatte.

Hier alle Hits zu Nachhören (Achtung, wer mitsingen kann, ist alt!):

1. Sandra - Don't Be Aggressive



2. U96 - Das Boot



3. Marky Mark And The Funky Bunch - I Need Money



4. Army of Lovers - Obsession



5. Right Said Fred - Don't Talk Just Kiss



6. Depeche Mode - World In My Eyes



7. New Kids On The Block - If You Go Away



8. Hape Kerkeling - Huuurz! Auf der grünen Wiese...



9. Mr. Big - To Be With You



10. Clouseau - Close Encounters



11. Ten Sharp - You



12. Fats Domino - I'm Walking



13. Roxette - Church Of Your Heart



14. Opus III - It's A Fine Day



15. Osmond Boys - Show Me The Way



16. Various Itemx - I Wanna Be A Kennedy



(baf)