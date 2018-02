Dua Lipa und Stormzy räumen bei Brit Awards ab

Superstar Justin Timberlake sorgte mit einer spektakulären Performance für die musikalische Eröffnung des Tages. Unterstützt wurde er dabei vom Country-Schwergewicht Chris Stapleton samt großem Chor.

Danach ging es gleich voll ins Preisverleihungs-Programm. Kylie Minogue und "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown präsentierten den Award für die beste britische Solo-Künstlerin. Die fünffach nominierte Dua Lipa durfte in dieser Kategorie ihre erste Auszeichnung des Abends entgegennehmen. Sie bedankte sich bei allen Frauen, die ihr und allen anderen jungen Musikerinnen Vorbild und Inspiration waren.

Der Rag'N'Bone Man begeisterte dann gemeinsam mit Jorja Smith mit einer grandiosen Version seines Hits "Skin".

Stormzy schlägt Sheeran

Der nächste Award wurde von Little Mix präsentiert. Dabei kam es gleich zu einer großen Überraschung. Denn nicht Ed Sheeran sondern Rapper Stormzy wurde zum besten britischen Solo-Künstler gekürt.

Dave Grohl und seine Foo Fighters holten sich den Award für die beste internationale Gruppe aus den Händen von Schauspieler Damian Lewis. Grohl bedankte sich mit einem "Long Live Rock'n'Roll" bei den britischen Fans für die Auszeichnung.

Dua Lipa ("New Rules") und Ed Sheeran ("Supermarket Flowers") sorgten danach für einen Showblock der Extraklasse ehe sich Rag'N'Bone Man wieder auf die Bühne begeben durfte. Denn mit seinem Hit "Human" gewann er den Award für beste britische Single. Der US-amerikanische Rap-Superstar Kendrick Lamar holte sich direkt im Anschluss den Preis für besten internationalen Solo-Künstler.

Nachdem die zuvor ausgezeichneten Foo Fighters einen Hauch von Rock'n'Roll in die O2 Arena gebracht haben, wurde der British Breakthrough Artist des letzten Jahres ausgezeichnet. Absolut verdient durfte sich Dua Lipa hier ihren zweiten Award des Abends abholen. Mit ihrem Debütalbum hat sie die Welt im Sturm erobert. Erst vor wenigen Wochen schaffte sie mit dem Video zu "New Rules" als jüngste Künstlerin aller Zeiten den Sprung über die magische 1-Milliarden-Klick-Grenze. Sie brachte ihre kleinen Geschwister zur Preisübergabe mit auf die Bühne.

"You guys have made all my dreams come true" - @dualipa#DuaLipaBRITs collects the award for British Breakthrough at The #BRITs 2018 and brings her siblings on stage



Watch The #BRITs 2018 LIVE here: https://t.co/YP6iG713ES pic.twitter.com/trt3m483fE — BRIT Awards (@BRITs) 21. Februar 2018

durfte sich danach über den Award fürfreuen. Sie bedankte sich per Videobotschaft. Oasis-Frontmann Liam Gallagher sorgte für einen der emotionalsten Momente des Abends als er "Live Forever" für die Opfer des Manchester-Anschlages sang.

Den Preis für die beste britische Band durften sich die Gorillaz abholen. Frontmann Damon Albarn sprach sich danach in seiner Dankesrede subtil gegen den Brexit aus. "Don't get isolated", mahnte er das Publikum.

Nach einem Auftritt von Oscar-Gewinner Sam Smith wurde Ed Sheeran mit dem Spezialpreis für Global Success geehrt. Angekündigt von Sir Elton John per Videobotschaft aus Las Vegas wurde der Award von Rolling Stone Ron Wood persönlich überreicht.

Mit einigen technischen Schwierigkeiten startete der Auftritt von Kendrick Lamar, während dem einer seiner Kollegen einen orangefarbenen Sportwagen mit einem Baseballschläger zerstörte.

Auchkonnte sich in die Liste der Gewinner eintragen. Das Video zum Songwurde per Publikumsvoting zumgewählt.

Nach Auftritten von Rita Ora und Liam Payne wurde zum Abschluss des Abends noch der Award für das beste britische Album des Jahres verliehen. Und wieder konnte der Rapper Stormzy die Konkurrenz in den Schatten stellen. Der von seinen zwei Preisen komplett überraschte 24-Jährige stand für die letzten Performance des Abends anschließend noch selber auf der Bühne.

Subtle Ein Beitrag geteilt von DUA LIPA (@dualipa) am Feb 21, 2018 um 9:53 PST

British male solo artist

Ed Sheeran

Liam Gallagher

Loyle Carner

Rag’n’Bone Man

Stormzy

British female solo artist

Dua Lipa

Jessie Ware

Kate Tempest

Laura Marling

Paloma Faith

British group

Gorillaz

London Grammar

Royal Blood

Wolf Alice

The xx

British breakthrough act

Dave

Dua Lipa

J Hus

Loyle Carner

Sampha

British single

Calvin Harris - Feels (feat Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)

Clean Bandit - Symphony (feat Zara Larsson)

Dua Lipa - New Rules

Ed Sheeran - Shape of You

J Hus - Did U See

Jax Jones - U Don’t Know Me (feat Raye)

Jonas Blue - Mama (feat William Singe)

Liam Payne - Strip That Down (feat Quavo)

Little Mix - Touch

Rag’n’Bone Man - Human

British album

Dua Lipa - Dua Lipa

Ed Sheeran - ÷

J Hus - Common Sense

Rag’n’Bone Man - Human

Stormzy - Gangs Signs & Prayer

British artist video

Anne-Marie - Ciao Adios

Calvin Harris - Feels (feat Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)

Clean Bandit - Symphony (feat Zara Larsson)

Dua Lipa - New Rules

Ed Sheeran - Shape of You

Harry Styles - Sign of the Times

Jonas Blue - Mama (feat William Singe)

Liam Payne - Strip That Down (feat Quavo)

Little Mix - Touch

Zayn & Taylor Swift - I Don’t Want to Live Forever

International male solo artist

Beck

Childish Gambino

DJ Khaled

Drake

Kendrick Lamar

International female solo artist

Alicia Keys

Björk

Lorde

Pink

Taylor Swift

International group

Arcade Fire

Foo Fighters

Haim

The Killers

LCD Soundsystem

(baf)