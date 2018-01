Britney Spears kommt bei ihrer Tour nicht nach Wien

Seit Dezember 2013 trat Britney fast ausschließlich in The AXIS im Planet Hollywood Resort & Casino in Las Vegas auf. Nun bringt sie ihre Show auch nach Europa.

Die Tour startet am 12. Juli in Washington D.C., bevor sie am 4. August zur "Pride Parade" nach Brighton kommt. Zwei Tage später wird sie den Fans in der Berliner Mercedes Benz Arena gehörig einheizem. Nach drei weiteren Konzerten in Skandinavien kommt Britney schließlich erneut zurück nach Deutschland und performt am 13. August im SparkassenPark in Mönchengladbach.

Der Vorverkauf beginnt am 26. Januar um 10 Uhr auf Eventim. Ihr Las Vegas-Engagement beendete die Musikerin an Silvester. Allerdings wird bereits über eine neue Show des Stars spekuliert.

"Britney: Piece of Me"-Tour

4. August: Brighton, Großbritannien, Brighton Pride

6. August: Berlin, Germany, Mercedes Benz Arena

8. August: Skanderborg, Dänemark, Smukfest

10. August: Oslo, Norwegen, Telenor Arena

11. August: Sandviken, Schweden, Goransson Arena

13. August: Mönchengladbach, Deutschland, Sparkassenpark

15. August: Antwerpen, Belgien, Sportspaleis

17. August: Scarborough, Großbritannien, Open Air Theatre

18. August: Manchester, Großbritannien, Manchester Arena

20. August: Dublin, Irland, 3Arena

22. August: Glasgow, Großbritannien, SSE Hydro

24. August: London, Großbritannien, The O2



(baf)