Bruno Mars musste vor Brand von Bühne flüchten

Eine etwas zu feurige Show lieferte Bruno Mars am Dienstag im schottischen Glasgow ab. Teile der Bühnenbeleuchtung wurden durch die Pyroshow in Brand gesteckt. Der 32-jährige Sänger floh von der Bühne, die Feuerwehr rückte an.

Auf den Videoleinwänden wurden jene Fans, die von dem Bühnenbrand nichts mitbekommen hatten, per Sicherheitswarnung auf die Unterbrechung der Show darauf hingewiesen.



Wir haben die Bühen niedergebrannt

Nach nur sieben Minuten war der Zwischenfall schon wieder vorbei und Mars kehrte zurück auf die Bühne. Sehr zur Freude der Fans sang er dabei: " We burned down the stage in Glasgow".

Der Veranstalter erzählte gegenüber der "Sun" von dem Vorfall: "Dank der schnelle Reaktion des Bühnenteams, die die Situation richtig eingeschätzt haben, konnte der Vorfall schnell beendet und die Show somit sicher fortgesetzt werden".







