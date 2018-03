Bushido serviert Abou-Chaker ab

Seit Jahreswechsel wurde es still um Rapper Bushido. Aus gesundheitlichen Gründen sagte er seine Tour ab. Er habe Probleme mit Bandscheiben und Schulter, so die Begründung von Bushido. Die Tour solle Anfang Mai nachgeholt werden. Am 4. geht es in Stuttgart los, bereits am 5.5. ist Bushido dann in Wien.

Anis Mohamed Youssef Ferchini alias Bushido mit Arafat Abou Chaker (ganz links: Nyze) (Bild: imago stock & people) Anis Mohamed Youssef Ferchini alias Bushido mit Arafat Abou Chaker (ganz links: Nyze) (Bild: imago stock & people)

Die Zeit dazwischen nutzte Bushido offenbar nicht nur, um zu seiner körperlichen Gesundheit zurückzufinden, sondern auch zum Nachdenken.



Schluss-Machen per Facebook

Am Mittwoch meldete sich Anis Mohamed Youssef Ferchichi, wie Bushido eigentlich heißt, überraschend auf Facebook und kündigte seinem einst besten Kumpel, Arafat Abou-Chaker öffentlich die Freundschaft:

"Es gab einige große Veränderungen in den letzten 20 Jahren meiner Karriere. Immer mal wieder haben sich Dinge verschoben, Personen sind verschwunden, [...] Ich danke allen Beteiligten für die jahrelange Unterstützung, aber einige werden heute nicht mehr gemeinsam mit mir den Weg beschreiten. Dazu gehört auch Arafat."

Die "Bild" spekulierte schon im Jänner über den Bruch zwischen Bushido und Abou-Chaker. Das Zerwürfnis soll auch der echte Grund für die Absage der Tour gewesen sein.

Bushido und Abou-Chaker sollen seit 2004 miteinander bekannt sein. Gemeinsam gründeten sie die Immobilien-Firma A&F Unternehmensgruppe.

(lam)