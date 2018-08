"Für so eine Aussage könnt ich dich f***en"

Sechs Mal hintereinander schaffte es der Berliner Rapper auf die Platz 1 der Charts. Absoluter Rekord. Trotz des Höhenflugs hatte der Rapper noch einen Wunsch frei: Ein Duett mit Helene Fischer.

Seit Monaten versucht Capital Bra sich ein Feature mit der Schlager-Queen zu erkämpfen. Bislang ohne Erfolg. Und das soll sich in nächster Zeit wohl nicht mehr ändern.

Helene gegen Rap-Szene

Denn aus der anfänglichen Sympathie entwickelte sich offenbar Hass. So soll er laut eigener Aussage schon in Kontakt mit dem Management von Helene Fischer gestanden sein. Dieses bot dem Rapper ein Angebot an, mit dem er wohl nicht ganz einverstanden war. Hinzu kommt noch, dass die Schlagerkönigin nicht viel von der Hip-Hop-Szene hält.

Grund für die Annahme ist die heurige Echo-Verleihung, bei der die Skandal-Rapper Farid Bang und Kollegah einen Preis für ihr umstrittenes Album absahnten. Fischer dazu: "Den Echo zu gewinnen ist vielleicht das eine, die beiden dort auch noch auftreten und ihre Show machen zu lassen, fand ich persönlich bedrückend."

Farid Bang attackierte die Sängerin daraufhin in einem Song. In "G-Modelle" rappt er: "Helene meint, dass wir für Rap keinen Respekt verdienen. Eine Frage, hast du schon mal einen Text geschrieben?"

"Du wärst arbeitslos"

Nun erklärte Capital Bra den ganzen Streit in einer Instagram-Story. So sei ihm angeboten worden, auf Helene Fischers Album vertreten zu sein. Dagegen wehrte sich der Rapper jedoch, da er anfragte und nicht die Sängerin. Auch zu der Aussage, dass Fischer kein Respekt gegenüber Rappern hätte äußerte er sich: "Rapper schreiben für dich Texte. Und vor solchen Leuten hast du keinen Respekt. Das ist traurig."

Auch das Foto seiner Kollegen Farid Bang kommentierte er und richtete sich gegen Fischer: "Schade, dass du so über Rapper denkst und vor sowas keinen Respekt hast. Solltest du aber, weil ich kenne Rapper persönlich, die für dich die Texte schreiben und ohne diese Rapper wärst du heute arbeitslos."

Klingt so, als ob man sich ein Duett zwischen den beiden wohl abschminken könnte.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)