Cardi B führt MTV VMA Nominierungen an

Die Carters (Beyoncé und ihr Gatte Jay Z, acht Nominierungen), Childish Gambino und Drake (je sieben Nominierungen) dürfen sich ebenfalls gute Chancen bei den VMAs ausrechnen, die am 20 August in der Radio City Music Hall in New York über die Bühne gehen werden.

Im letzten Jahr holte sich Kendrick Lamar den begehrten Preis für das beste Video ("Humble"). Schon jetzt steht fest, dass ein Promi aus dem Musik-Biz nicht sein Erbe antreten wird: Sehr zum Unmut ihrer Fans darf Taylor Swift nicht in der Hauptkategorie an den Start gehen.

MTV verkündete die Nominierungen via Instagram. Hier die vollständige Liste:

Video des Jahres:

Ariana Grande - "No Tears Left to Cry"

Bruno Mars - "Finesse (Remix)" [ft. Cardi B]

Camila Cabello - "Havana" [ft. Young Thug]

The Carters - "APES**T"

Childish Gambino - "This Is America"

Drake - "God's Plan"

Künstler des Jahres:

Ariana Grande

Bruno Mars

Camila Cabello

Cardi B

Drake

Post Malone

Song des Jahres:

Bruno Mars - "Finesse (Remix)" [ft. Cardi B]

Camila Cabello - "Havana" [ft. Young Thug]

Drake - "God's Plan"

Dua Lipa - "New Rules"

Ed Sheeran - "Perfect"

Post Malone - "rockstar" [ft. 21 Savage]

Bester neuer Künstler:

Bazzi

Cardi B

Chloe x Halle

Hayley Kiyoko

Lil Pump

Lil Uzi Vert

Beste Kollaboration:

Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line - "Meant to Be"

Bruno Mars - "Finesse (Remix)" [ft. Cardi B]

The Carters - "APES**T"

Jennifer Lopez - "Dinero" [ft. DJ Khaled & Cardi B]

Logic - "1-800-273-8255" [ft. Alessia Cara & Khalid]

N.E.R.D - "Lemon" [ft. Rihanna]

Bestes Pop Video:

Ariana Grande - "No Tears Left to Cry"

Camila Cabello - "Havana" [ft. Young Thug]

Demi Lovato - "Sorry Not Sorry"

Ed Sheeran - "Perfect"

P!nk - "What About Us"

Shawn Mendes - "In My Blood"

Bestes Hip Hop Video:

Cardi B - "Bartier Cardi" [ft. 21 Savage]

The Carters - "APES**T"

Drake - "God's Plan"

J. Cole - "ATM"

Migos - "Walk It Talk It" [ft. Drake]

Nicki Minaj – "Chun-Li"

Bestes Dance Video:

Avicii - "Lonely Together" [ft. Rita Ora]

Calvin Harris & Dua Lipa - "One Kiss"

The Chainsmokers - "Everybody Hates Me"

David Guetta & Sia - "Flames"

Marshmello - "Silence" [ft. Khalid]

Zedd & Liam Payne - "Get Low (Street Video)"

Bestes Latin Video:

Daddy Yankee - "Dura"

J Balvin - "Mi Gente" [ft. Willy William]

Jennifer Lopez - "Dinero" [ft. DJ Khaled & Cardi B]

Luis Fonsi - "Échame La Culpa" [ft. Demi Lovato]

Maluma - "Felices los 4"

Shakira - "Chantaje" [ft. Maluma]

Bestes Rock Video:

Fall Out Boy - "Champion"

Foo Fighters - "The Sky Is A Neighborhood"

Imagine Dragons - "Whatever It Takes"

Linkin Park - "One More Light"

Panic! at the Disco - "Say Amen (Saturday Night)"

Thirty Seconds to Mars - "Walk On Water"

Video mit einer Botschaft:

Childish Gambino - "This Is America"

Dej Loaf and Leon Bridges - "Liberated"

Drake - "God's Plan"

Janelle Monáe - "PYNK"

Jessie Reyez - "Gatekeeper"

Logic - "1-800-273-8255" [ft. Alessia Cara & Khalid]

Beste Kamera:

Alessia Cara - "Growing Pains"

Ariana Grande - "No Tears Left to Cry"

The Carters - "APES**T"

Childish Gambino - "This Is America"

Eminem - "River" [ft. Ed Sheeran]

Shawn Mendes - "In My Blood"

Beste Regie:

The Carters - "APES**T"

Childish Gambino - "This Is America"

Drake - "God's Plan"

Ed Sheeran - "Perfect"

Justin Timberlake - "Say Something" [ft. Chris Stapleton]

Shawn Mendes - "In My Blood"

Beste Art Direction:

The Carters - "APES**T"

Childish Gambino - "This Is America"

J. Cole - "ATM"

Janelle Monáe - "Make Me Feel"

SZA - "The Weekend"

Taylor Swift - "Look What You Made Me Do"

Beste visuelle Effekte:

Ariana Grande - "No Tears Left to Cry"

Avicii ft. Rita Ora - "Lonely Together"

Eminem - "Walk On Water" [ft. Beyoncé]

Kendrick Lamar & SZA - "All The Stars"

Maroon 5 - "Wait"

Taylor Swift - "Look What You Made Me Do"

Beste Choreographie:

Bruno Mars - "Finesse (Remix)" [ft. Cardi B]

Camila Cabello - "Havana" [ft. Young Thug]

The Carters - "APES**T"

Childish Gambino - "This Is America"

Dua Lipa - "IDGAF"

Justin Timberlake - "Filthy"

Bester Schnitt:

Bruno Mars - "Finesse (Remix)" [ft. Cardi B]

The Carters - "APES**T"

Childish Gambino - "This Is America"

Janelle Monáe - "Make Me Feel"

N.E.R.D - "Lemon" [ft. Rihanna]

Taylor Swift - "Look What You Made Me Do"

Push Artist of the Year:

July 2018 - Chloe x Halle

June 2018 - Sigrid

May 2018 - Lil Xan

April 2018 - Hayley Kiyoko

March 2018 - Jessie Reyez

February 2018 - Tee Grizzley

January 2018 - Bishop Briggs

December 2017 - Grace VanderWaal

November 2017 - Why Don’t We

October 2017 - PRETTYMUCH

September 2017 - SZA

August 2017 - Kacy Hill

July 2017 - Khalid

June 2017 - Kyle

May 2017 - Noah Cyrus



