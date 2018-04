Cardi B lässt Taylor Swift auf Apple Music hinter sich

Vergangene Woche hat Rapperin Cardi B ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum "Invasion of Privacy" veröffentlicht. In der ersten Woche nach Erscheinen wurde das gute Stück mehr als 100 Millionen Mal auf Apple Music gestreamt.

Die 25-Jährige hat damit den bisher gehaltenen Rekord von Taylor Swifts "Reputation" mehr als verdoppelt. "Invasion of Privacy" rangiert nun auch auf Rang 5 der am meisten gestreamten Alben aller Zeiten auf Apple Music.

"Bodak Yellow"

Es ist bereits das zweite Mal, dass Cardi B Taylor Swift von einem Thron stößt. Vergangenen September warf sie die 28-jährige Countrysängerin und ihren Comeback-Hit "Look What You Made Me Do" mit ihrer Single "Bodak Yellow" von Spitzenplatz der US-Charts.

(baf)