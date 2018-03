Celine Dion sagt Konzerte wegen OP ab

Die kanadische Sängerin Celine Dion gab am Mittwoch via Facebook bekannt, dass sie ihre Konzerte in Las Vegas absagen muss. Der Grund: Sie muss sich einer Operation unterziehen, weil sie Probleme mit dem Mittelohr hat.

"Ich habe mich so sehr darauf gefreut, wieder auf der Bühne zu stehen und das passiert .... Ich kann es einfach nicht glauben! Ich entschuldige mich bei allen, die geplant haben, nach Las Vegas zu reisen, um meine Show zu sehen. Ich weiß, wie enttäuschend das ist, und es tut mir so leid.", so die 49-Jährige.

Drei Wochen nicht auf der Bühne

Probleme mit dem Ohr habe sie schon länger gehabt. Bis jetzt wurde sie mit speziellen Ohrtropfen behandelt. Da diese Medikamente aber nicht mehr wirken, wird sie sich nun einem minimalinvasiven Eingriff unterziehen. Insgesamt wird sie für drei Wochen nicht auf der Bühne stehen können. Erst am 22. Mai gibt sie wieder ein Konzert.

(red)