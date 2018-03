Hören Sie hier Österreichs Beitrag zum Song Contest

Austria – 12 Points? Gut möglich, denn unsere 34-jährige ESC-Hoffnung Cesár Sampson kämpft am 8. Mai mit einem sehr eingängigen, modernen und chancenreichen R’n’B-Song in Lissabon ums Finalticket (12. Mai).

"Nobody But You" dachte sich auch ORF-Unterhaltungschef Edgar Böhm, der die Kandidatenauswahl 2018 als "so leicht wie noch nie“ beschrieb. Der gebürtige Linzer und Song-Contest-Profi (coachte Bulgarien bereits zwei Mal) Cesár Sampson darf also ran. Mit "Heute" sprach er über seinen Einsatz.

"Heute": "Nobody but You" soll’s also ab dem 8.5. richten – was steckt hinter der Nummer?

Cesár Sampson: Dazu wird jeder gewisse Assoziationen haben, die möchte ich nicht zerstreuen. Es ist wie eine Prelude zum Lieben an sich und hat auch damit zu tun, welche Stages ich nehmen musste, um da zu stehen, wo ich jetzt bin. "Wein, Weib und Gesang" kommt ja nicht von ungefähr. So ähnlich gehören auch Liebe und Musik zusammen.

Davon können auch die anderen, bereits feststehenden ESC-Teilnehmer ein Lied singen. Haben Sie schon reingehört?

Als ich noch nicht so viel zu tun hatte, ja.

Die internationale Fangemeinde hat sich in Foren festgelegt und findet den Großteil durchschnittlich bis schwach …

Wurde mir auch so gesagt. Aber ich hätte gerne, dass es noch ein paar andere gute gibt. Ich will nicht siegen, nur weil der Rest so schlecht ist. (lacht)

Na dann die obligatorische Frage: Wird’s das Finale – und wenn ja, welcher Platz?

Geht das, dass wir mit dem Song abkacken? Ich würde für Österreich gewinnen wollen, weil es uns froh machen würde. Für mich selbst ist es mein erstes Statement als Solo-Künstler.

Haben Sie bereits Verbindungen zu Portugal?

Ich habe dort meine besten Konzerte gespielt. Und als Sobral 2017 gewonnen hat, war mir klar: Da muss ich doch 2018 antreten! Ein Vorzeichen quasi.

Und wer kommt mit?

Mein Team, meine Familie, gute Freunde sowie mein Kollege Julian Le Play.

