Cesar Sampson startet mit Nummer 13 beim ESC

Cesar Sampson, der diesjährige Vertreter Österreichs, darf sein Lied "Nobody But You" bereits im ersten Halbfinale am 8. Mai präsentieren. Ihm wurde die Startnummer 13 zugelost.

Ob die Zahl Glück oder Unglück bringen wird, zeigt sich in fünf Wochen. Die Meinungen zum musikalischen Beitrag Sampson gehen auseinander. Während er für einige fix im Finale steht, stufen andere die Pop-Ballade als nicht ganz Song Contest-tauglich ein.

Cesár Sampson

(baf)