Cher arbeitet an einem Abba-Cover-Album

Ihr Auftritt in "Mamma Mia 2" hat Sängerin Cher so gut gefallen, dass sie nun ein eigenes Album mit Abba-Songs herausbringen will.