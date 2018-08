Clean Bandit sorgten mit "Solo" für Sommerhit 2018

Kein Sommer ohne einen richtigen Sommerhit. Dank Handys und der technischen Möglichkeit, Songs darauf zu streamen, lässt sich ziemlich genau festmachen, zu welchen Beats Musikliebhaber die warme Jahreszeit genießen.

Der schwedische Streaming-Gigant Spotify hat sich die Mühe gemacht und die zwischen dem 1. Juni und 20. August 2018 am häufigsten gestreamten Songs ausgewertet.

Clean Bandit und Demi Lovato an der Spitze

Das Ergebnis zeigt, dass man hierzulande einen Narren an dem Hit "Solo" von Clean Bandit und Demi Lovato gefressen hat. Kein Song wurde öfter gestreamt als die Nummer mit dem eingängigen Refrain.

Unter den Top 10 befinden sich interessanter Weise gleich drei Songs des Berliner Rap-Senkrechtstarters Capital Bra. Daraus lässt sich rückschlüssig ziehen, dass Streaming vor allem beim jungen, urbanen Publikum beliebt ist und Verwendung findet.

Drake weltweiter Leader

Weltweit führte in den drei Sommermonaten kein Weg vorbei an Drake. Der Kanadier dominierte, nicht zuletzt wegen der nervigen "Kiki-Challenge", mit seinem Titel "In My Feelings" die globalen Streaming-Charts. Insgesamt wurde der Song mehr als 393 Millionen Mal gestreamt. In Österreich reichte es für "In My Feeling" gerade einmal für Platz 17 der Spotify-Charts.



Top 10 Sommersongs in Österreich

1.Clean Bandit - Solo (feat. Demi Lovato)



2.Summer Cem - Casanova



3.Dennis Lloyd - Nevermind



4.Dynoro - In My Mind



5.Capital Bra - Neymar



6.Capital Bra - Berlin lebt



7.Capital Bra - One Night Stand



8.Calvin Harris - One Kiss (with Dua Lipa)



9.Jonas Blue - Rise



10.Post Malone - Better Now



Top 10 Sommersongs weltweit

1.Drake - In My Feelings

2.Maroon 5 (feat. Cardi B) - Girls Like You

3.Cardi B (feat. Bad Bunny, J Balvin) - I Like It

4.Juice WRLD - Lucid Dreams

5.XXXTENTACION - SAD!

6.Post Malone - Better Now

7.Calvin Harris (with Dua Lipa) - One Kiss

8.Clean Bandit (feat. Demi Lovato) - Solo

9.Tyga (feat. Offset) - Taste

10.5 Seconds of Summer - Youngblood



