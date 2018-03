Coachella kündigt strenge Sicherheitsmaßnahmen an

Neben Supermodels wie Alessandra Ambrosio, Kendall Jenner oder Sara Sampaio mischten sich in den letzten Jahren auch Musikstars wie Rihanna, Katy Perry und Selena Gomez unter die Besucher des Musikfestivals in der kalifornischen Wüste.

Heuer stehen The Weeknd, Beyoncé und Eminem an den zwei Festival-Wochenenden als Headliner auf der Bühne. Doch mit der Entspanntheit, durch die sich das Coachella in der Vergangenheit ausgezeichnet hat, soll es vorbei sein.

Nach den jüngsten Massenschießereien wie der bei einem Konzert in Las Vegas soll es laut einem Bericht von "TMZ" diesmal zu stark erhöhten Sicherheitsmaßnahmen kommen .

Drohnen überwachen von oben

Polizisten und Securitys werden auf das Erkennen von ungewöhnlichen Gegenständen oder Situationen geschult. An den Eingängen werden Metaldetektoren aufgestellt. Die Festivalbesucher sollen ungewöhnliche Beobachtungen sofort bei den Ordnern oder dem Sicherheitspersonal melden.

Zusätzlich soll das Gelände durch den erstmaligen Einsatz von Drohnen aus der Luft überwacht werden.

Das Coachella-Festival steigt vom 13. bis 15. sowie vom 20. bis 22. April 2018.

(baf)