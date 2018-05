Conchita trällert mit Anastacia in der Stadthalle

Pop-Star Anastacia tourt aktuell durch Europa und legte zur Freude heimischer Fans am Donnerstagabend auch einen Stopp in der Hauptstadt ein. Was machen Konzertbesucher wahrscheinlich ganz besonders freute: Als Special Guest war Conchita Wurst mit von der Partie.

Knapp vor dem Auftritt postete die heimische ESC-Gewinnerin auf ihrer Instagram-Seite noch ein Selfie von der Kabine: "Ich singe heute Abend mit der großartigen Anastacia in der Wiener Stadthalle." Außerdem präsentierte Conchita dabei mit Stolz ihr Bühnenoutfit von Kayiko aus Wien.

Wenig später auf Bühne performten die beiden dann gemeinsam Anastacias Welthit "One Day in Your Life" und heizten dem Publikum dabei ordentlich ein, wie Videos begeisterter Fans im Netz beweisen.

