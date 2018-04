Avicii beging Suizid – Fans sind geschockt

Am vergangenen Freitag wurde der schwedische Star-DJ Avicii in einem Hotelzimmer in Maskat im Oman tot aufgefunden. Die Nachricht über seinen Tod bestürzte die ganze Welt.

Suizidgedanken? Holen Sie sich Hilfe, es gibt sie.

Wenn Sie unter Selbstmord-Gedanken, oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge:

Tel.: 142, täglich 0-24 Uhr

Seine Familie veröffentlichte am Donnerstag einen zweiten Brief. Dieser kann so gedeutet werden, dass sich Tim Bergling, wie Avicii mit bürgerlichem Namen heißt, Suizid begangen haben soll. "Er kämpfte mit Gedanken über Sinn, Leben und Glück. Er konnte nicht mehr. Er wollte Frieden", schreiben die Angehörigen.

Dass sich Avicii das Leben nahm, wird auch auf Twitter diskutiert. "Aviciis Suizid bricht mir das Herz. Die Welt ist ein harter Ort für zarte Seelen", schreibt etwa Amanda Samaroo. "Ich bin untröstlich", meint Viktoria Sophie.

Stephen William ist am Boden zerstört: "Es ist schmerzhaft zu hören, dass Avicii sich selbst umgebracht hat. Wir werden die Qualen jener, die Suizid begangen haben, nie verstehen können."

"Ich habe gerade gehört, dass Avicii Suizid begangen haben soll.. Mein Herz schmerzt", schreibt User "Marshall".

@Avicii suicide is heartbreaking. ????The world is a hard place for a tender soul. Being a warrior takes it toil on the strongest of us. I hope his spirit is at peace. His music will stay on my playlist. #avicii #timbergling #AviciiForever— Amanda Samaroo (@Asamaroo613) April 26, 2018

Ich bin untröstlich, dass die Musikbranche es erneut geschafft hat einen unglaublich talentierten jungen Künstler zu Fall zubringen. Ich hoffe, dass du deine Freiheit gefunden hast, Tim! #TimBergling #Avicii— Viktoria Sophie ???? (@vikkywunderland) 26. April 2018

Gutted to hear that Avicii killed himself. We will never understand the struggles of those who commit suicide and what they must be going through. My thoughts are with his family and friends, it would tear me apart if someone close to me chose to go this way ????#AviciiForever— Stephen Williams (@Stephenmanani) 26. April 2018

Hearing Avicii died due to an apparent suicide.. pains me man ????If you are struggling.. don't do it in silence. Talking is the best release.. Helped me and hopefully will help you. Talk #RIPAvicii ? pic.twitter.com/jZEth9kjwq— Marshall (@Marshall89HD) April 26, 2018

Auch Twitter-Userin "Rach" ist ungläubig über die Suizid-Nachricht: "Das zeigt, dass wir nicht wissen, was in einem Kopf vorgeht. Hoffentlich ist der jetzt an einem besseren Ort".

I can't believe I've just read that Avicii's cause of death is suicide. Just shows you don't know what's going on in someone's mind. I hope he's in a better place #RIPAvicii— Rach (@WowClassyRach) 26. April 2018

"Romyyyyy" weint um Avicii.

Ich weine einfach, das mit Avicii macht mich gerade so fertig— Romyyyyy (@thisisromyy) 26. April 2018

Der "Glockendoktor" erinnert daran, dass neben Avicii auch andere unter seelischen Abgründen leiden:

Weiche Seele hin oder her. Avicii war nicht der Erste und sicher nicht der Letzte, der am Starsein zerbrach. Aber es zerbrechen auch täglich mehr Menschen aus geringfügigeren Gründen.— Glockendoktor™  (@glockendoktor) 26. April 2018

Das Musikbusiness sei ein Höllentrip und der Erfolg habe Avicii kaputtgemacht, meint User "der Kritiker":

https://t.co/tiSUbbEgsH wie verzweifelt musste er sein mit28 Selbstmord zu begehen. Habe Reportage von BBC über Ihn gesehen. Der Erfolg hat ihn kaputtgemacht. Alle haben an ihm Verdientund sich in seinem Erfolg gesonnt. Diese Musik Branche ist ein Höllen Tripp— der Kritiker (@derKritiker6) 26. April 2018

