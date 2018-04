Das Party-Leben machte Avicii kaputt

Aviciis Fans waren am 29. März 2016 im Schock. In einem Facebook-Posting verkündete der Star-DJ, dass Schluss sei - zumindest mit Bühnen-Auftritten.

Der schlagartige Erfolg überwältigte den Schweden: Bis zu 150 Shows spielte Avicii pro Jahr. Zeit für sich selbst hatte er keine mehr, sagte er in mehreren Interviews.

Avicii hatte in den Jahren zuvor exzessiv Alkohol konsumiert, was zu einer Entzündung seiner Bauchspeicheldrüse geführt haben soll. 2014 sagte er, dass die Arbeit seinem Körper schade und er immer dünner werde.

Mit nur 26 Jahren zog er sich deshalb ins Studio zurück. "Wir alle erreichen einen Punkt in unserem Leben, wo wir verstehen, was am meisten zählt", schrieb er auf seiner Website.

"Partys werden giftig"

In mehreren Interview führte er aus, weshalb er nicht mehr auftreten wollte: "Partys können fantastisch sein, aber es ist sehr einfach, an Orten wie Ibiza zu sehr an Partys zu hängen. Du wirst einsam und bekommst Ängste. Es wird giftig", sagte Avicii im September 2017 zum"Rolling Stone"-Magazine.

Gegenüber dem "Hollywood Reporter" ergänzte er: "Die Szene war nichts für mich. Ich bin eher eine introvertierte Person, deswegen war es immer sehr schwer für mich. Ich denke, ich habe dort zu viel negative Energie mitgenommen."

Er habe rausfinden müssen, was er mit seinem Leben will. "Das Ganze drehte sich nur um Erfolg. Ich zog kein Glück mehr daraus."

Avicii arbeitete danach weiter im Studio. Im vergangenen Jahr produzierte er mehrere Stücke mit der britischen Sängerin Rita Ora. Am Freitag starb er mit 28 Jahren im Golfstaat Oman.

(slo/hal)